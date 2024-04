Čtvrtfinále Ligy mistrů otevírá brány duelem neporazitelných a Arsenalu proti noční můře

Čtvrtfinále fotbalové Ligy mistrů odstartuje v úterý soubojem dvou papírově největších favoritů mezi historicky nejúspěšnějším týmem soutěže Realem Madrid a obhájcem trofeje Manchesterem City. V druhém utkání rovněž od 21:00 přivítá lídr anglické ligy Arsenal trápící se Bayern Mnichov. Postupující týmy vytvoří jednu ze dvou semifinálových dvojic.

Real se s Manchesterem ve vyřazovací fázi LM dosud utkal čtyřikrát, na postupy je bilance týmů vyrovnaná. Celky na sebe narazily v minulých dvou sezonách v semifinále; před dvěma lety postoupil Real a loni Manchester, oba nakonec soutěž vyhrály. "Citizens" neprohráli se španělským gigantem v pěti z posledních šesti vzájemných utkání. "Bílý balet" přešel v osmifinále přes Lipsko, Manchester si poradil s FC Kodaň.

"Postavit se Realu představuje pokaždé těžkou výzvu, to je jasné. Je to výjimečný klub. V Lize mistrů jim hodně pomáhají zkušenosti získané z předchozích let," citoval web UEFA španělského trenéra Manchesteru Pepa Guardiolu.

Manchester City má dobrou formu. Livesport

Jeho svěřenci neprohráli od prosince 25 soutěžních zápasů v řadě a od semifinálové prohry v Madridu v květnu 2022 nenašli v LM přemožitele v 21 utkáních po sobě. "Bílý balet" v tomto soutěžním ročníku prohrál jen dva z 42 soutěžních duelů (oba s městským rivalem Atléticem). Na Santiago Bernabéu nenašel přemožitele od loňského dubna v 27 zápasech za sebou.

"Naším cílem je soutěž vyhrát, k tomu ale musíte porazit ty nejlepší. City jsou jedním z nejlepších týmů v Evropě. Pokud se chceme stát evropskými šampiony, musíme je vyřadit. Bude to skvělé čtvrtfinále a půjdeme do něj se sebevědomím," prohlásil kouč vedoucího mužstva španělské ligy Carlo Ancelotti.

Rovněž mezi Arsenalem a Bayernem půjde o páté vzájemné setkání ve vyřazovací části LM. Ve všech případech postoupil mnichovský tým a pokaždé z osmifinále. S londýnským rivalem neprohrál v "milionářské" soutěži v pěti z posledních šesti utkání a v minulých třech ho shodně zdolal 5:1.

Bavorský velkoklub se ale momentálně trápí. V německé lize, kterou ovládl jedenáctkrát v řadě, prohrál dvakrát po sobě a už o nadcházejícím víkendu může slavit titul Leverkusen. Venku Bayern zvítězil v jediném z posledních šesti soutěžních duelů.

Bayernu se v posledních zápasech příliš nedaří. Livesport

"Máme před sebou nejtěžší představitelnou cestu. Utkáme se s jedním z nejlepších mužstev v Evropě. Arsenal hraje na vrcholu poslední dva roky. Je to jednotný, nebezpečný tým, který dává hodně branek. Budeme ale na něj připravení, známe své kvality," prohlásil trenér Thomas Tuchel, jenž po sezoně na lavičce skončí.

Zatímco Bayern v osmifinále vyřadil Lazio Řím, Arsenal zdolal na penalty Porto a poprvé od roku 2010 postoupil v soutěži mezi osm nejlepších celků. "Bude to krásný zápas. Bayern má v Lize mistrů velké zkušenosti a disponuje úžasnými hráči, momentálně jsme ale ve formě. Moc se na souboj s nimi těšíme," řekl sportovní ředitel anglického celku Edu.

Arsenalu se daří podstatně lépe. Livesport

Odvety jsou na programu ve středu 17. dubna. Zbylé čtvrtfinálové dvojice tvoří Paris St. Germain – Barcelona a Atlético Madrid – Dortmund, první zápasy se budou hrát ve středu.