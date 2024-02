Osimhenův start proti Barceloně je v ohrožení. Jeho účast není jistá, přiznává kouč Neapole

Neapol se ve středu v prvním osmifinále Ligy mistrů utká s Barcelonou, nicméně se bude zřejmě muset obejít bez Victora Osimhena (25). Obávaný kanonýr kvůli únavě nenastoupil k sobotnímu utkání Serie A s Janovem, které nakonec skončilo dělbou bodů (1:1).

Osimhen se vrátil do Itálie poté, co pomohl Nigérii dostat se do finále Afrického poháru národů, které však minulou neděli prohrála 1:2 s reprezentací Pobřeží slonoviny.

"Podle něj i lékařů je na dně. Po návratu z Afrického poháru národů by nebylo nejlepší variantou riskovat a nechat ho hrát patnáct až dvacet minut, to mi řekl lékař," prohlásil trenér Walter Mazzarri pro DAZN.

Srovnání neapolských útočníků Victora Osimhena a Giacoma Raspadoriho Opta by Stats Perform

Turnaj si vybral svou daň na Osimhenovi, který před semifinále s Jihoafrickou republikou trpěl bolestmi žaludku a pro finále byl uvolněn až den před zápasem. Na turnaji vstřelil pouze jeden gól, ale jeho výkony hrály zásadní roli, protože Nigérie poosmé v řadě postoupila do bojů o titul.

"V sobotu absolvoval lehčí trénink a v neděli bude také trénovat. Doufáme, že bude na Barcelonu připraven, ale jeho účast není jistá. Od mého příchodu na lavičku jsem ho nikdy neměl k dispozici. Byl zraněný, musel jsem ho nasazovat jen postupně a pak přišel Africký pohár národů," dodal Mazzarri.