Neapol opět potvrdila nevyrovnané výkony, Juventus nezvítězil počtvrté v řadě

Fotbalisté Neapole ve 25. kole Serie A remizovali na vlastním stadionu s Janovem 1:1. Ukončení 15letého čekání Grifone na tříbodový zisk z horké půdy Partenopei málem ukončil svým prvním gólem v sezoně Morten Frendrup (22), v poslední minutě řádné hrací doby ovšem vyrovnal Cyril Ngonge (23). Juventusu Turín jen remizoval na hřišti Verony 2:2, nezvítězil počtvrté v řadě a na vedoucí Inter Milán ztrácí devět bodů.

Prvním, kdo vyzkoušel reflexy Josepa Martíneze, byl už ve třetí minutě Chviča Kvaracchelija, s jehož přízemním pokusem z hranice vápna si brankář bez obtíží poradil. Na druhé straně zahrozil o čtyři minuty později Mateo Retegui, který mohl nikým nehlídaný pohodlně hlavičkovat, avšak proti dobře umístěnému zakončení se vytáhl Alex Meret.

V 15. minutě napřáhl za vápnem domácí Frank Anguissa, opět ale mířil na gólmana Martíneze. Nepoučitelná obrana Neapole nechala krátce před půlhodinou hry znovu hlavičkovat Reteguiho na hranici malého vápna, i tentokrát však gólman jeho pokus k levé tyči vytěsnil.

A tak to krátce po změně stran zkusili hosté nohama. Ve 47. minutě se rozběhl proti míči Frendrup a prudkou dělovkou poprvé v utkání rozvlnil síť. O 10 minut později se prodral do vápna po levé straně Kvaracchelija, který poslal nebezpečně vyhlížející pas do malého vápna, balon však bez teče prošel až k dobíhajícímu Matteu Politanovi, jenž pálil příliš slabě.

V 74. minutě mohl využít nedůrazu v obraně Janovanů Anguissa, po rohu ale hlavičkoval těsně nad branku. Pak ovšem přišel obligátní závěr utkání hostů. Tentokrát sice museli domácí příznivci čekat až do 90. minuty, avšak nakonec z otočky kolem pokutového puntíku srovnal Ngonge.

Hosté se rychle usídlili na útočné polovině a vypracovali si několik slibných pozic pro zakončení. Jejich střelecké pokusy ale zvládala blokovat obětavá obrana Verony. Hellas krátký nápor ustál a záhy udeřil. Po rohu se k odraženému míči nachomýtl Folorunsho, jenž jej z voleje poslal nechytatelně do horního rohu brány.

Inkasovaná branka Juventus zbrzdila. Až ve 28. minutě se Stará dáma dostala ve vápně k další střele, kterou sice domácí defenziva znovu zablokovala, tentokrát ovšem rukou. Sudí tak nařídil penaltu, s níž si bez problému poradil Dušan Vlahovič. Chvíli nato mohla znovu skórovat Verona, rána Tomáše Suslova ale mířila těsně vedle tyče.

Po návratu ze šaten se žlutomodří druhé trefy přece jen dočkali. Folorunsho v pádu přiťukl balon sprintujícímu Tijjanimu Noslinovi, který zaskočil přízemním pokusem na bližší tyč Wojciecha Szczesného. Radost na slušně zaplněném stadionu ale vydržela jen tři minuty. Rabiot obdržel do šestnáctky přesný pas a po bleskovém zpracování poslal míč do dolního rohu brány.

Domácí nicméně ani druhý obdržený gól nesrazil do kolen. Po hodině hry nebezpečně vypálil Darko Lazovič, skvěle však proti němu zasáhl Szczesny. S blížícím se koncem utahoval Juventus smyčku kolem domácí brány. Skórovat mohl střídající Federico Chiesa, jenže nejprve z dobré pozice přestřelil a chvíli před závěrečným hvizdem nechal vyniknout brankáře žlutomodrých.

