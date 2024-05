Real dovedl do finále LM střídající Joselu, Bílý balet zakončí německou cestu ve Wembley

Real Madrid zvítězil v odvetě semifinále Ligy mistrů po mocném obratu v závěru nad Bayernem 2:1. Domácí byli mírně aktivnější, nicméně řadu příležitostí lapil fantastický Manuel Neuer. V 68. minutě navíc oslavil vedoucí branku hostů Alphonso Davies, který se dostal do hry až ve 27. minutě místo zraněného Serge Gnabryho. Poté ale po chybě německého brankáře, kterému vypadl míč z náruče, skóroval Joselu. Španělský host z druholigového Espanyolu navíc v nastaveném čase rozhodl o postupu domácích do finále, kde na ně čeká Dortmund.

Bayern si mohl v minulém bundesligovém kole definitivně zajistit alespoň druhou příčku, jenže na hřišti Stuttgartu v obměněné sestavě prohrál. Thomas Tuchel po utkání zopakoval, že neexistuje šance na jeho setrvání na lavičce Bavorů, byť měl stále možnost zopakovat úspěch z roku 2021, kdy v Lize mistrů triumfoval s Chelsea. Protivníkem mu ovšem byl čtyřnásobný vítěz soutěže z pozice trenéra Carlo Ancelotti, jehož Real navíc doma v celé sezoně nenašel přemožitele.

Svěřenci italského kouče mohli jít do vedení už ve 13. minutě, kdy nejprve Vinícius Júnior napálil z hloubi šestnáctky levou tyč, načež Rodrygo zahodil tutovou šanci a odražený balon poslal z bezprostřední blízkosti přímo do ležícího Neuera. Real si držel po zbytek úvodního dějství mírnou herní převahu, kterou málem přetavil ve šťastný gól Vinícius Júnior, jehož centrovaný balon do malého vápna nakonec proletěl těsně vedle pravé tyče. To už v dresu Bayernu neběhal Gnabry, jenž se popáté v sezoně zranil a musel předčasně střídat.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Krátce po návratu ze šaten se předvedla náhrada za německého křídelníka Davies, který tečovanou ranou nad břevno pořádně vyděsil fanoušky za Andrijem Luninem. Na druhé straně měl úvodní branku na kopačce Rodrygo, jehož pohotový pokus se nepotkal s cílem jen o pár čísel. Brazilský šikula pohořel chvíli nato na skvělém Neuerovi, který tygřím skokem odmítl inkasovat z přímého kopu.

Obránci Mnichova veteránovi příliš nepomáhali, a tak musel Neuer hasit pumelici Viníciuse Júniora, který si z bránících hráčů udělal ve vápně kužely. Obrovský šok pro obecenstvo na Santiago Bernabéu přišel v 68. minutě, kdy si střídající Davies doběhl do ideální střelecké pozice a nádhernou ranou na zadní tyč poslal Němce do vedení.

Joseluovy statistiky proti Bayernu. Opta by Stats Perform / AFP

Hrdina Bayernu prožil slabší chvilku o pár minut později, kdy si srazil do vlastní sítě pomalou trefu Federica Valverdeho. Videorozhodčí ovšem vyrovnání zamítl kvůli útočnému faulu. Neuer vyrobil v 88. minutě obrovskou minelu, když neudržel pomalou střelu Viníciuse Júniora, a číhající Joselu měl s dorážkou lehkou práci. Střídající Španěl poslal fanoušky do euforie v nastavení, kdy doklepl do sítě přesný centr z levé strany.

Real Madrid tak dotáhl k postupu už 19. z 20 dvojutkání, která rozjel venkovní neprohrou. Finálový souboj s Dortmundem je na programu 1. června ve Wembley.

Výsledky play off Ligy mistrů