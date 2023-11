Roony proměnil Parken v Divadlo nočních můr, kodaňský teenager roste pro velkoklub

Opřel se do odraženého míče a z voleje poslal o zem nechytatelnou ránu za záda Andrého Onany (27). Díky jeho báječné trefě Kodaň otočila skóre zápasu Ligy mistrů, porazil Manchester United 4:3 a tribunami se neslo: "Roony, Roony!" Fanouškům Rudých ďáblů to mohlo znít jako výsměch. Domácí ale jen opěvovali svého Roonyho. Roonyho Bardghjie (17), který se i přes svůj útlý věk už zase stal kodaňským hrdinou.

Ještě nedávno oblékal dres Manchesteru United forvard s hodně podobným jménem…

Wayne Rooney se stal klubovou ikonou a dodnes je nejmladším střelcem Rudých ďáblů v historii Ligy mistrů. Nikdo zatím nepřekonal jeho počin z roku 2004, kdy zaznamenal hattrick proti Fenerbahce, tehdy mu bylo 18 let a 335 dnů.

Dnes se ale skloňuje jiný Roony. Ten kodaňský se ve středu stal naopak nejmladším fotbalistou, který skóroval do sítě United v některé z elitních evropských soutěži. Zápis do historie přitom zvládl ještě o rok dříve, než jeho slavnější anglický kolega. Roonymu Bardghjimu bylo v den zápasu Kodaně s Manchesterem United 17 let a 358 dní.

Vycházející hvězdička se narodila v Kuvajtu syrským rodičům. Když bylo Roonymu sedm let, přestěhovali se s otcem a matkou na jih Švédska. Přes menší kluby se pak v roce 2019 dostal až do akademie předního Malmö FF, odkud ho však po jediné sezoně získala ze druhého břehu Öresundské mořské úžiny Kodaň. A tak dnes stále ještě teenager reprezentuje Švédsko, hraje dánskou ligu a válí v Lize mistrů.

United? Ne, chci do Realu!

Debut v mužském týmu prožil v 16 letech a šesti dnech, přičemž první gól dal už o týden později. Celkem logicky se tak o něj začaly zajímat kluby jako Chelsea, Barcelona, Bayern či Ajax.

Manchester United ve výčtu slavných značek chyběl. Po středečním direktu, který rodák z Kuvajtu uštědřil v 87. minutě, se však dost možná názor skautů z Old Trafford změní. Na Roonyho plány to ale vliv mít nebude, svou budoucnost totiž vidí úplně jinde. "Chci jít do týmu, který mi pomůže dosáhnout mých cílů a myslím si, že Real Madrid je na to nejlepší klub na světě," tvrdí 173 centimetrů vysoký šikula. Za zmiňovaný cíl přitom skromně považuje stát se nejlepším fotbalistou světa.

Plány má smělé, zatím ale zůstává v klidu. V Kodani roste krok po kroku a stále dostává větší a větší prostor. Sám si naordinoval postupný růst a zdokonalování dovedností. Oběma stranám to očividně vyhovuje, což ostatně potvrzuje nová smlouva do roku 2025.

Sebevědomí Roonyho charakterizují i slova trenéra Jakoba Neestrupa: "Tohle dítě si ve skutečnosti myslí, že se narodilo proto, aby dávalo vítězné góly v zápasech třeba proti Manchesteru United. Miluju jeho přístup."

Divadlo nočních můr

Báječný zápas na stadionu Parken, ve kterém padlo sedm gólů a během nějž Kodaň dokázala reagovat i na gól z velmi kontroverzní penalty, jen ještě více upozornil na Bardghjiho talent. Mladičký Švéd šel sice na hřiště tradičně až jako střídající žolík, ale v momentech, kdy se zápas rozhodoval, ukázal rozdílové vlastnosti.

"Tak bláznivý zápas nemohl skončit bez vítěze. Vyhrál ten, kdo udělal méně chyb. Euforii dánskému hlavnímu městu dal nakonec Roony Bardghji," píše španělský list Marca, jehož reportéři vyrazili sledovat jeden ze šlágrů Ligy mistrů přímo do Kodaně.

V Anglii bylo naopak tématem vyloučení Marcuse Rashforda. "Po červené kartě se proměnil stadion Parken v Divadlo nočních můr," glosovalo BBC dění zápasu v narážce na přezdívku stadionu Old Trafford, kterému se říká Divadlo snů. Britská rozhlasová a televizní společnost tak trefně reagovala na transparent, který fanoušci Kodaně rozvinuli na tribuně.

Slavný anglický klub tak odjížděl i při své druhé návštěvě Kodaně (poprvé v roce 2016 porážka 0:1) s prázdnou a v tabulce skupiny A milionářské soutěže aktuálně figuruje na poslední čtvrté příčce. Naopak dánský mistr si domácím obratem připravil skvělou pozici pro boj o postup mezi 16 nejlepších týmů Evropy. To vše i díky Roonymu.