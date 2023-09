ŠESTKA: Souboj gólmanů v O2 areně, velká faerská premiéra v Evropě i stoprocentní Real

Že se každý den nehraje finále mistrovství světa, neznamená, že by byla nouze o přitažlivé zápasy. To potvrdí každý správný sportovní fanoušek. Spíš má mnohdy opačný problém – aby mu žádný takový neutekl. Od této sezony v tom bude pomáhat nová rubrika Livesport Zpráv. Na každý den od úterý do neděle vždy vybere jeden zajímavý duel, jenž by neměl z jakéhokoliv důvodu utéct pozornosti. Dohromady jich je šest – jako stěn na hrací kostce.

Úterý 19. září

Paris St. Germain – Dortmund

Liga mistrů zvedne oponu dalšího ročníku a jedním z magnetů úvodního večera bude duel úřadujícího francouzského šampiona proti vicemistrovi Německa. Z PSG už nejde takový strach jako v minulých sezonách. Pryč jsou Messi, Neymar, Veratti či Paredes, nově se tvořící tým vyhrál z pěti ligových kol nové sezony jen dvě a v Ligue 1 mu patří až páté místo. V pátek selhal doma s Nice (2:3), jemuž podlehl na svém stadionu po dlouhých 14 letech.

Jedinou potěšující zprávou pro kouče Luise Enriqueho je forma největší hvězdy Kyliana Mbappého. Ten zařídil oba góly Pařížanů, což se mu povedlo už ve třetím ligovém duelu za sebou. Samotný Enrique je sice trenérem s nejvyšší procentuální úspěšností v historii Ligy mistrů (73 %) mezi kouči s alespoň 20 zápasy v soutěži, jenže v Barceloně měl k ruce sehraný stroj. V Paříži ho teprve musí rozjet a v úterý k tomu udělá první krok.

Středa 20. září

Sparta – Pardubice

V extralize dojde na srážku dvou největších favoritů na titul. Ti navíc svou roli potvrzují zkraje sezony na ledě, když obě svá vystoupení zvládli vítězně. Pražané sice jednou v prodloužení, zato na ledě obhájce titulu z Třince. Spartě i Pardubicím funguje obrana, gólman Východočechů Roman Will dokonce pustil ve třech minulých utkáních (i s Ligou mistrů) vždy pouze jedinou branku.

Vedle pozorné defenzivy zdobí soupeře i koncentrace na samotnou hru. A při pohledu na obsazení trenérského postu není divu. Pavel Gross i Václav Varaďa kladou na disciplínu obzvlášť důraz a umístění obou týmů mezi třemi celky s nejmenším počtem trestných minut není překvapením. V zaplněné O2 areně to bude všechno, jen ne duel se záplavou gólů. Víc než pět jich ostatně padlo jen dvakrát z minulých sedmi vzájemných duelů.

Čtvrtek 21. září

Slovan Bratislava – KÍ Klaksvík

Dva dny po Lize mistrů odstartují hlavní část i zbylé evropské fotbalové poháry. A zvláštní pozornost bude upřena do Bratislavy, kde svou velkou premiéru prožije faerský mistr KÍ Klaksvík. Historicky první zástupce své země ve skupinové fázi některé z klubových soutěží starého kontinentu se představí v Evropské konferenční lize na hřišti Slovanu Bratislava. A rozhodně jej není radno předem odepisovat.

Faeřané na sebe upozornili už v předkolech Ligy mistrů, kde vyřadili postupně Ferencváros a Häcken, tedy šampiony Maďarska a Švédska. V zápasech na jejich hřišti jim navíc nastříleli tři resp. dvě branky, z posledních 20 vystoupení venku se netrefili jen v Molde, kde bránili náskok z prvního duelu. Slovan v nové sezoně neudržel čisté konto ani v jednom ze šesti domácích vystoupení, a tak fanoušci uvidí góly na obou stranách.

Pátek 22. září

Slovinsko – Česko

Ženská fotbalová reprezentace rozehraje vůbec premiérový ročník Ligy národů ve Slovinsku. Tým Karla Rady bude účinkovat ve druhé výkonnostní skupině (spolu s Bosnou a Běloruskem), z níž si vytkl za cíl postoupit, nejlépe z prvního místa. A vykročí k tomu už na hřišti soupeře, jehož před šesti lety při minulém vzájemném měření sil na jeho půdě deklasoval v kvalifikaci o mistrovství světa 4:0.

Nedávno skončená vrcholná akce ženského fotbalu se opět obešla bez národního celku, nicméně Češky mají potenciál. Osa týmu působí v evropských velkoklubech a třeba Itálií protřelé útočnici Andree Staškové z AC Milán je stále teprve 23 let. Na opačném pólu je kapitánka Klára Cahynová z FC Sevilla, jíž bude zanedlouho 30. Tým se pro start soutěže musí vyrovnat s absencí Kateřiny Svitkové z Chelsea, jež se omluvila pro zranění.

Sobota 23. září

Bohemians – Olomouc

V pražských Vršovicích na sebe narazí překvapení minulé a této sezony. Domácí zatím jen vzpomínají na předchozí ročník, kdy na jaře proháněli špičku ligy, nyní jejich roli převzala Olomouc. Aktuálně jí patří třetí místo a vzhledem k tomu, že se Sparta se Slavií v neděli připraví o body, může se vedoucí dvojici, na níž ztrácí čtyři body, ještě víc přiblížit. V Ďolíčku se jí navíc daří, bodovala tam třikrát z posledních čtyř vystoupení.

Fanoušky podle všeho nečeká žádná přestřelka. Sigma inkasuje minimálně, polovinu z osmi branek v této sezoně dostala v zápasech na Spartě a v Plzni (vždy po dvou). Totéž platí o Bohemians, kteří třikrát za sebou povolili doma soupeřům jedinou trefu. Sami pak mají po Pardubicích nejhorší útok soutěže. Z posledních 12 vzájemných duelů se pouze jednou stalo, aby padly víc než dva góly. A tradici dodrží oba týmy i tentokrát.

Neděle 24. září

Atlético Madrid – Real Madrid

Prvním velkým duelem této sezony LaLigy bude madridské derby. Jako favorit do něj půjde Real, který je zatím suverénní. Ovládl všech pět zápasů a s dvoubodovým náskokem vede tabulku. Ne vždy to přitom byla jasná záležitost, celkem třikrát z pěti výher se k úspěchu dopracoval tak, že musel otáčet skóre. Ve čtyřech případech vstřelil vítězný gól až po hodině hry a jen jednou jej neměl na svědomí Jude Bellingham.

Angličan nechává zapomenout na to, že Realu chybí pro zranění Brazilec Vinícius. Ten už v týdnu začal s tréninkem, nicméně jeho start se zatím nejeví jako pravděpodobný. Atlético doma porazilo svého městského rivala jedinkrát z posledních osmi zápasů, a to ještě loni v květnu nasadil Real sestavu protkanou náhradníky. I vzhledem k tomu, že Simeoneho tým čeká před derby klíčový duel v Lize mistrů, udrží si "bílý balet" neporazitelnost i po neděli.