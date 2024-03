Trenér Dortmundu Terzic přišel při vítězné odvetě o hlas. De Jong z PSV vzal vyřazení na sebe

Dortmund se může těšit na páteční los čtvrtfinále Ligy mistrů. Borussia v odvetě osmifinále porazila Eindhoven 2:0 a po remíze 1:1 venku potvrdila, jak je doma silná. Prohrála pouze dva z posledních 20 zápasů v soutěži na vlastním stadionu. Trenér Edin Terzic (41) odnesl vítězné utkání ztraceným hlasem, kapitán PSV Luuk de Jong (33) vzal po neproměněné šanci v nastaveném čase vyřazení na sebe.

Ve druhém poločase se německý tým ocitl pod tlakem PSV, lídr nizozemské ligy ale své šance nevyužil. V 94. minutě mohl odvetu poslat do prodloužení. De Jong, v ideální příležitosti však branku přestřelil. "Určitě se dalo ze zápasu vytěžit víc, minimálně vyrovnat. Ve druhém poločase jsme dominovali, aniž bychom si vytvářeli nějaké velké šance. S výjimkou konce, kdy jsem měl dát gól," řekl kapitán Eindhovenu.

Zkušený Marco Reus naopak poté nezaváhal a postup Dortmundu zpečetil. Jeho tým vyhrál devět z posledních deseti zápasů v evropských pohárech, jež následovaly po remíze venku v prvním utkání.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

"Postup jsme si opravdu zasloužili tvrdou prací. Na začátku jsme odehráli snad nejlepších 30 minut v sezoně. Během toho tlaku jsme měli skórovat. Bohužel, ve druhém poločase jsme přestali hrát, ale srdnatě jsme bránili. Ztratil jsem hlas, bylo to pro mě hodně vyčerpávající. Jsem po takovémhle večeru hrdý," citoval web UEFA trenéra Terzice.

"Máme velkou radost. Začali jsme dobře, ale také nás to stálo hodně sil. Nyní jsme ve čtvrtfinále spolu s velkými evropskými kluby. Co předvedli naši fanoušci, bylo neuvěřitelné. Soupeře to muselo trochu zastrašit," řekl útočník Niklas Füllkrug.

"Je to úžasný pocit. Moc se těším na další kolo. Prvních 30 minut jsme je nenechali vydechnout. Zasloužili jsme si další góly, ale také bylo důležité, že jsme vzadu dokázali udržet čisté konto. Ve druhém poločase si hosté přirozeně vytvářeli šance, ale my jsme se drželi. Teď se těším, že se v dalším kole střetneme s hodně velkým soupeřem. Postup je určitě vzpruha," uvedl brankář Gregor Kobel.

Trenér PSV v roce 2017 vedl Dortmund, návrat mu však zhořkl. "Utkání jsme začali špatně. Po 30 minutách jsme se pak dostali do hry, ale bohužel jsme z tlaku nedali žádný gól. Měli jsme herní převahu, ale nefungovala finální přihrávka. Nevyšlo to. Možná v tom byla i trocha smůly. Hodně bolí, že jsme prohráli. Vypadnutí z Ligy mistrů je vždy velmi bolestivé," litoval kouč Peter Bosz.

Eindhoven se prvního čtvrtfinále od roku 2007 nedočkal. "Problém pro nás nebyl v prvním poločase, ale po přestávce. Hráli jsme dobře, dominovali, ale nevyužili jsme své šance. Fakt mě to štve," řekl záložník Joey Veerman.

