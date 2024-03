Poslední čtvrtfinalisté LM: Dortmund přešel přes PSV, Atlético vyřadilo Inter na penalty

Liga mistrů zná všechny účastníky čtvrtfinále, poslední volná místa zaplnily Dortmund a Atlético. Do utkání v Madridu vstupoval s jednogólovým náskokem z prvního duelu Inter a díky trefě Federica Dimarca průběžné vedení ještě navýšil, jenže domácí dvěma brankami vývoj dvojzápasu otočili. A protože prodloužení nerozhodlo, určil postupujícího penaltový rozstřel, v němž byli úspěšnější hráči Atlétika. Borussia proti PSV neexcelovala, ale po remíze 1:1 z Eindhovenu ukopals doma vítězství 2:0 a zopakuje se účast mezi nejlepší osmičkou LM ze sezony 2020/21.

Už ve druhé minutě utkání mohl jít německý celek do vedení, když se po šťastném odrazu dostal míč k Ianu Maatsenovi, který tvrdě vypálil, ale Walter Benítez vyrazil balon nad břevno. Vzápětí si však za šestnáctkou připravil střeleckou pozici Jadon Sancho a přesnou přízemní ranou k tyči otevřel skóre.

Po čtvrthodině hry se dvěma povedenými zákroky blýskl Benítez. Nejprve vyrazil pumelici Juliana Brandta a následně lapil dorážku Donyella Malena z malého vápna. Nizozemský kanonýr měl šanci i v závěru poločasu, po uvolnění na straně ovšem trefil pouze boční síť.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Aktivnější nástup do druhé půle zažilo hostující mužstvo, když nejprve Hirving Lozano nastřelil levou tyč a vzápětí po dobrém náběhu do vápna Jordan Teze z první prověřil Gregora Kobela, který vytěsnil jeho pokus do dolního rohu pohotovým zákrokem. Své kvality na druhé straně ukázal i Benítez, když v 64. minutě chytil hlavičku Niclase Füllkruga.

Farmáři se ve druhé půli hnali za vyrovnáním, ale po neúspěchu Johana Bakayoka proti Kobelovi přišel trest. Na centr Marca Reuse si naběhl Füllkrug a procedil míč mezi tři tyče. Situaci ovšem předcházel ofsajd, a tak šance Nizozemců dál žila. Žádnou ze závěrečných příležitostí však neproměnili. Naopak v nastavení ještě inkasovali, když defenzivě PSV utekl Reus a tváří v tvář Benítezovi nezaváhal.

Statistiky Jadona Sancha proti PSV. Opta by Stats Perform / bvb.de

Z úvodního tlaku Atletů vytěžil v páté minutě první nebezpečnou střelu Samuel Lino, jeho pokus ale skvěle vychytal Yann Sommer. O pár okamžiků později zahrozili z brejkové situace také hosté. Denzel Dumfries pronikl po pravé straně hřiště k brance, jenže přízemní rána připraveného Jana Oblaka nepřekvapila. Ve 33. minutě se však Nerazzurri přece jen prosadili.

Krásnou kombinaci Interu ozdobil chytrou přihrávkou pod sebe Nicoló Barella, jenž našel úplně volného Dimarca, který nedal Oblakovi šanci. Radost Italů ovšem příliš dlouho nevydržela, jelikož jen o dvě minuty později vyrovnal Antoine Griezmann. Kvůli nešťastné teči Benjamina Pavarda doputoval míč do pokutového území, kde se nacházel právě francouzský útočník. Ten se zorientoval a střelou k levé tyči rozjásal domácí publikum.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Pár minut po změně stran mohla přijít další euforie Los Colchoneros. Tentokrát však Griezmannovi střela na jeho slabší nohu nesedla, a Sommer si tak připsal velmi důležitý zákrok. Svěřenci Diega Simeoneho se poté delší dobu nedostávali do nebezpečných šancí. Na druhé straně měl naopak v 76. minutě obrovskou příležitost Marcus Thuram, který ovšem po přihrávce za obranu tvrdou pumelicí přestřelil Oblakovu branku.

Na svého kolegu nechvalně navázal i Barella, jenž se po brejkové situaci řítil sám na slovinského brankáře, svůj projektil ale namířil jen do jeho rukavic. Nakonec jej to mohlo mrzet, jelikož v závěru vsítil kýžený gól střídající Memphis Depay. Nejprve sice Nizozemec nastřelil tyč, v 87. minutě už ale ranou k levé tyči překonal Sommera.

Známkování hráčů Atlétika a Interu. Livesport

Utkání dospělo do prodloužení, za což mohli být hosté ještě rádi, neboť Rodrigo Riquelme v nastaveném čase z úrovně penalty trestuhodně přestřelil. Největší příležitost měl v prodloužení Depay, nebezpečně letící míč však v 97. minutě reflexivním zákrokem zneškodnil Sommer. Rozhodly tak až pokutové kopy, v nichž kraloval Oblak, který zneškodnil dvě penalty Nerazzurri a poslal svůj tým do čtvrtfinále.

