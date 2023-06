Co jste nevěděli o Lize národů? Nejmladší soutěž bude mít nového vítěze

Tomáš Rambousek

Liga národů jde do finiše. V Nizozemsku se o víkendu rozhodne o vítězi třetí edice nejmladší evropské soutěže. Poprvé se hrála v roce 2019 a letos vyhraje pohár zcela jistě nový vítěz. Co byste měli vědět o speciální lize, která vyvrcholí finálovým zápasem na stadionu De Kuip?

Účast čtyř týmů z TOP 10 světového žebříčku FIFA zaručuje prestižní konec letošního ročníku Ligy národů. Španělsko, Itálie a Nizozemsko jsou ve Final Four podruhé. Chorvaty čeká nejen premiéra, ale zřejmě také jedna z posledních šancí na zisk velké trofeje.

Všechny týmy navíc mají motivaci uspět. Luka Modrič by moc rád vyhrál nějaký pohár pro rodné Chorvatsko, Roberto Mancini chce zase s týmem Squadry Azzurri odčinit absenci na mistrovství světa, kde Itálie chyběla už dvakrát za sebou. Také Španělé si potřebují napravit reputaci ze zpackaného vystoupení v Kataru. A nakonec domácí Nizozemsko, které k triumfu poženou plné tribuny.

Platiniho projekt

Ač se soutěž začala hrát až v sezoně 2018/19, není dílem aktuálního šéfa organizace UEFA Alexandra Čeferina. Projekt byl schválen už v roce 2014 za vlády Michela Platiniho. Hlavní myšlenkou bylo nahradit bezvýznamná přátelská utkání a dodat jim soutěžní mód. Zároveň se díky rozřazení do čtyř úrovní potkávají týmy z výkonnostně podobných zemí, reprezentace navíc motivuje možnost postupu či sestupu o level výš či níž.

Prvním králem Ronaldo

Hned první ročník se stal kořistí ikonického Cristiana Ronalda, který v červnu roku 2019 hattrickem do sítě Švýcarska nasměroval svou zemi do finále. To pak Portugalci v domácím prostředí v Portu vyhráli nejtěsnějším možným rozdílem 1:0 díky trefě Goncala Guedese.

Benzema a Mbappé dali trofej Francii

Druhý ročník Ligy národů se stal kořistí francouzské reprezentace, která dokázala na Final Four v Itálii otočit v semifinále zápas s Belgií z 0:2 na 3:2. Obrat předvedla i ve finálovém zápase se Španělskem. Vítězství 2:1 zařídili svými góly Karim Benzema a Kylian Mbappé.

Nejpamátnější zápas

Právě semifinálový duel z roku 2021, v němž se střetly týmy Francie a Belgie je zřejmě nejúchvatnější bitvou krátké historie Ligy národů. Belgičané, kteří byli na vrcholu své výkonnosti, vedli v poločase nad týmem Galského kohouta po gólech Yannicka Carraska a Romela Lukaka 2:0. Pak ovšem přišla francouzská ofenziva, vyrovnání po trefách Benzemy a Mbappého a nakonec i vítězný gól, který v poslední minutě zařídil Theo Hernández. Belgičané pak prohráli i zápas o bronz.

Potupný sestup Anglie

V poslední sezoně byly malou senzací výkony Anglie. Kolébka fotbalu získala v konkurenci Itálie, Maďarska a Německa pouhé tři body a sestoupila do druhé výkonnostní úrovně. V dalším ročníku soutěže v sezoně 2024/25 se tak mohou těšit na prestižní návštěvu hned tři země druhého evropského sledu.

Česká stopa

Český národní tým začínal v sezoně 2018/19 ve druhé lize a ve skupině s Ukrajinou a Slovenskem skončil druhý. Další ročník už byl však pro svěřence Jaroslava Šilhavého postupový, když v konkurenci Skotska, Izraele a Slovenska vyhráli svou skupinu. Mezi elitou se ale Češi udrželi jen chvíli, v právě probíhajícím ročníku sestoupili zase o patro níž, když nestačili na Portugalsko, Španělsko a jediné vítězství získali doma se Švýcarskem.

Mitrovič má víc gólů než Haaland

Během třech ročníků se vyprofilovaly i velké osobnosti Ligy národů. Jejím nejlepším kanonýrem je Aleksandar Mitrovič, který během 15 zápasů za Srbsko nastřílel už 14 gólů. Na paty mu šlape Erling Haaland, který má na kontě 12 branek, potřeboval na ně ale jen 10 utkání. Třetí je Lukaku rovněž s 10 trefami. Pořadí nejlepších střelců historie soutěže se zřejmě nezmění, z účastníků letošního Final Four má na svém kontě nejvíce gólů Nizozemec Memphis Depay (7).

Prize money

Vítězný tým bude v neděli večer oceněn stříbrnou trofejí, která je 71 cm vysoká. Na konto vítězné federace pak také přiteče částka 10,5 milionu eur (cca 250 milionů korun). Zkrátka ale nepřijdou ani další účastníci Final Four, druhý v pořadí získá devět milionů eur, třetí a čtvrtý tým pak osm, respektive sedm milionů eur.

Čeká se divácký rekord

Pořadatelem Final Four je vždy jeden z týmů, který si zajistí postup do závěrečné fáze soutěže. První edice vyvrcholila v Portugalsku na stadionech v Guimaraesi a Portu, před dvěma lety se hrálo v Itálii na San Siru a v Juventus aréně. Kvůli covidovým restrikcím mohly být stadiony naplněné pouze na 30 procent kapacity. A tak se divácký rekord čeká letos. Bude se hrát v Enschede a domácí Nizozemsko nastoupí v De Kuip aréně v Rotterdamu, která má kapacitu 51 177 diváků.

Přehled zápasu Nizozemsko – Chorvatsko (14. června, 20:45)

Přehled zápasu Španělsko – Itálie (15. června, 20:45)