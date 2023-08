Další remíza do sbírky, PSG nedokázalo v Ligue 1 vyhrát ani proti Toulouse

Paris Saint-Germain kouše další ztrátu bodů po 2. kole Ligue 1. Pařížský gigant uhrál stejně jako v 1. kole pouze remízu, s Toulouse se rozešel smírně po výsledku 1:1. První gól PSG v ligové sezoně dal Kylian Mbappé (24). Lyon podruhé prohrál, po Štrasburku padl také s Montpellierem, a to vysoko 1:4. Dvakrát se na hřišti soupeře prosadil jordánský záložník Mousa Al-Tamari (26).

Hráči Lyonu pokračovali v nevýrazném výkonu z úvodního klání sezony a prohráli na svém hřišti s Montpellierem 1:4. Hosté se nenechali ovlivnit sužujícím horkem a už do přestávky dvakrát skórovali, po změně stran navíc svou druhou brankou v zápase zvyšoval vedení Mousa Al-Tamari, jordánská posila z Belgie. Les Gones pak sice rychle snížili, jenže jakékoliv naděje na obrat podobný tomu z minulého vzájemného střetnutí zahodil svým vyloučením Alexandre Lacazette, autor jediné trefy domácích.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

PSG i ve druhém kole Ligue 1 klopýtlo a na hřišti Toulouse si připsalo pouze bod za remízu 1:1. Favorit celé soutěže se po úvodní bezbrankové remíze s Lorientem neprosadil ani v první půli utkání proti Les Violets, na což kouč Luis Enrique zareagoval brzkým nasazením dvou největších ofenzivních hvězd.

V případě Kyliana Mbappého to mělo takřka okamžitý efekt, jelikož navrátilec do kádru pařížského celku po 11 minutách na hřišti proměnil pokutový kop. Ani to ale úřadujícímu mistrovi nestačilo k první ligové výhře sezony, neboť krátce před koncem vyrovnal rovněž z penalty Zakaria Aboukhlal.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Tabulka Ligue 1