Musí podepsat nový kontrakt, zadarmo neodejde, řekl o Mbappém prezident PSG

Kylian Mbappé (24) musí s PSG podepsat novou smlouvu, pokud chce v klubu zůstat. Vedení Pařížanů o něj nehodlá za rok po vypršení současného kontraktu přijít zadarmo. Na tiskové konferenci po oznámení nového trenéra Luise Enriqueho to prohlásil prezident klubu Násir Chelajfí.

Mistr světa s Francií přišel do PSG v roce 2018 z Monaka za 180 milionů eur (téměř 4,3 miliardy korun) jako druhý nejdražší fotbalista všech dob po Brazilci Neymarovi. V červnu klubovému vedení v dopise oznámil, že s ním neprodlouží smlouvu. O Mbappého se zajímá Real Madrid.

"Mé stanovisko je jasné. Nechci to pořád opakovat. Chceme, aby zůstal, pokud to tak bude chtít i on. Musí ale podepsat nový kontrakt. Nechceme přijít o nejlepšího hráče na světě zadarmo, to nemůžeme dopustit. Řekl, že zadarmo nikdy neodejde," uvedl Chelajfí.

Násir Chelajfí a Kylian Mbappé na tiskové konferenci. @PSG_English

"Jestli změní názor, moje chyba to nebude," dodal šéf, jehož klub po vypršení smlouvy opustil světový šampion s Argentinou Lionel Messi, který zamířil do Interu Miami.