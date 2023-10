Nový Mbappé na obzoru? Ve Francii září sedmnáctiletý Kroupi, zaujal i Real Madrid

Novým objevem ve francouzské Ligue 1 se stal mladý útočník Eli Junior Kroupi (17). Od začátku sezony nastupuje za Lorient a pravidelně zaměstnává obrany soupeřů.

Nový Mbappé?

I přes svůj nízký věk má na hru svého týmu obrovský vliv. V dosavadních sedmi zápasech vstřelil tři góly a přidal dvě asistence, včetně dvou přesných zásahů do sítě Lyonu při remíze 3:3 před reprezentační přestávkou. Může hrát na levém křídle, ve středu útoku i na podhrotu. Svým stylem připomíná Kyliana Mbappého, navíc je produktivní, takže není divu, že ho mnozí začínají k této hvězdě přirovnávat.

Už v minulé sezoně zářil v rezervním týmu Lorientu, v dubnu debutoval v prvním týmu proti Marseille, a od začátku aktuálního ročníku je jasnou volbou pro sestavu trenéra Régise Le Brise. Eli Junior Kroupi je nejmladším hráčem v historii Lorientu a také jeho nejmladším střelcem. Jeho výše zmíněné dva góly znamenají, že se stal třetím nejmladším hráčem s takovým výkonem v Ligue 1 (17 let a 105 dní).

"Je fenomenální. Připomíná mi Mbappého. Na svůj věk je to nesmírně vyspělý hráč," řekl o svém spoluhráči zkušený záložník Tiémoué Bakayoko. Kroupi je produktivní i v reprezentaci do 17 let, kde v devíti zápasech vstřelil stejný počet branek. Na letošním Euro však chyběl a možná i to je důvod, proč Francouzi ve finále neporazili Německo.

Tvůrce hry a zakončovatel

V ofenzivě dokáže být Kroupi nebezpečný prakticky z každé pozice: "Mou silnou stránkou je zakončení, technika, první dotek a také přihrávka. Mým oblíbeným hráčem je Neymar, líbí se mi jeho styl a technika, je úžasný. Ale víc mě inspiruje Benzema kvůli jeho pohybu a kvalitě před brankou," nechal se slyšet.

Trenér Le Bris se nemůže nabažit pokroku svého svěřence: "Jeho brzký příchod do klubu, jeho osobnost a rodinná historie jsou něco, co dělá jeho vztah k Lorientu velmi výjimečným. Pro lidi, kteří se snaží tento klub vylepšit, to hodně znamená. Jsem přesvědčen, že má vše, co potřebuje k tomu, aby se postupně dostal na nejvyšší úroveň," nepochybuje.

Talent zdědil po otci

Jeho otec Élie Kroupi se narodil v Pobřeží slonoviny a jako útočník vynikal rychlostí i výborným zakončením. To jsou vlastnosti, které zdědil Junior. V letech 2000-04 hrál Kroupi senior za Lorient, kde se jeho syn narodil, i když až dva roky po otcově odchodu do Nancy. Největším úspěchem jeho kariéry bylo vítězství v Coupe de France. Právě v Lorientu rodina zůstala. Junior nastoupil do akademie "Les Merlus" už v sedmi letech.

Sleduje ho Real

Několik zdrojů uvádí, že mladíka pozorně sleduje Real Madrid. Ačkoli zatím nebyla učiněna žádná nabídka, Kroupi je na prvním místě seznamu Juana Calafata, šéfa skautingu španělského velkoklubu. Právě jeho práce stála za příchody mnoha současných hvězd podepsaných v mladém věku, jako jsou Vinícius, Rodrygo nebo Endrick.