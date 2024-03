Překvapení víkendu podle dat: Manchester United i Lazio selžou, Brest si odveze body z Lens

Kdo vyhraje? Klíčová otázka, kterou denně řeší sportovní fanoušci a odborníci po celém světě. Většinou se však řídí spíš pocity a vlastními dojmy než nezpochybnitelnými čísly. Správná odpověď na tento dotaz může být přitom leckdy velice hodnotná. Zvlášť, pokud se jedná o zaváhání favorita. Livesport Zprávy proto každý pátek přinášejí ve spolupráci s týmem analytiků z české datové společnosti 11Hacks právě rozbory zápasů, v nichž podle čísel může dojít k (ne)očekávanému výsledku.

Na sklonku února snížilo vedení anglické Premier League Evertonu bodový odpočet za porušení finančních pravidel z 10 bodů na šest a liverpoolský klub i díky tomu poskočil na 16. příčku tabulky s pětibodovým náskokem na sestupové pozice. A rozhodně není vyloučeno, že svou pozici do konce sezony ještě vylepší. Předváděné výkony tomu totiž rozhodně nasvědčují, a to zejména z pohledu fungování jejich obrany.

Čísla hovoří jasnou řečí. Menší objem nebezpečných střel než Toffees svým soupeřům v této sezoně povolují už pouze Liverpool, Manchester City a Arsenal, což jsou zároveň jediné tři celky, jež v soutěži inkasovaly menší počet branek než Everton. Na stoperské dvojici operuje společně s lídrem Jamesem Tarkowskim teprve 21letý Angličan Jarrad Branthwaite, dost možná jeden z nejobletovanějších borců letního přestupového okna.

Stačí si vzpomenout třeba na jeho fenomenální výkon v měsíc starém duelu proti Manchesteru City, během nějž se člověk nemohl zbavit dojmu, že sleduje elitního stopera v tom nejlepším fotbalovém věku. To vše za přispění nejen svého kolegy ze stoperské dvojice, ale také výborně bránících středních záložníků Amadoua Onany, Jamese Garnera a Idrissy Gueyeho. Ti společnými silami tvoří velmi těžce prostupný střed hřiště, ať už přihrávkami nebo náběhy s míčem. Nyní se o tom možná přesvědčí další tým z Manchesteru.

Pořadí Premier League podle očekávaných bodů. Livesport

Ačkoli jsou United sázkovými kancelářemi pasováni do role výrazných favoritů, třeba podle datové metriky očekávaných bodů by měli za Evertonem zaostávat o sedm bodů. Před nadcházejícím duelem s pevnou defenzivou rozhodně není dobrým signálem, že se počínaje prosincem jedná až o 11. nejlepší útok ligy z hlediska vytvořených očekávaných branek. Erik ten Hag bude i nadále postrádat svého střelce Rasmuse Höjlunda a zatím nespecifikované zdravotní problémy trápí také Marcuse Rashforda či Harryho Maguira.

I když má Everton po celou sezonu problémy s proměňováním šancí, v souvislosti s jejich útokem se najdou i pozitiva. Narazí na sebe celky, jejichž herní systém je založen na rychlém přechodu do útoku. A zatímco Everton brejky brání skvěle, United jsou z nich nesmírně zranitelní. A pak jsou tu standardní situace, ta vůbec největší zbraň Dycheho výběru. Everton si z nich vytvořil už 17 očekávaných branek, což je v ostrém kontrastu s druhým nejlepším týmem v téhle metrice Liverpoolem (11). Dá se očekávat minimálně vyrovnaná bitva.

Hráči římského Lazia se musejí v posledních dnech otáčet. V nohách mají nejen svou derniéru v právě probíhajícím ročníku Ligy mistrů, kde jim vystavil stopku Bayern Mnichov, ale také divoké utkání Serie A proti milánskému AC. Páteční prohra se totiž zcela zásadním způsobem promítne také do nadcházejícího duelu proti Udinese. Z velké části proto, že Lazio mělo tři vyloučené hráče...

Karetní trest si budou v pondělní dohrávce odpykávat oba krajní beci Luca Pellegrini s Adamem Marušičem, ústřední stoper týmu Alessio Romagnoli, třetí nejvytíženější hráč z pole Matteo Guendouzi a kvůli zranění nenastoupí ani italský mladík Nicolo Rovella, jedna z nejlépe bránících šestek aktuálního ročníku. I když je třeba brát v potaz také to, že Udinese nebude moci do hry poslat talentovaného krajního obránce Festu Eboseleho a defenzivního záložníka Walace, zásah do fungování týmu Lazia bude obrovský.

Kouč Maurizio Sarri se bude snažit najít recept na hluboký obranný blok Udinese, což je něco, s čím v této sezoně jeho tým pravidelně bojuje. Nízký počet vytvořených nebezpečných střel byl společným jmenovatelem výkonu proti Monze, Salernitaně, Janovu i Veroně. I když brejky Udinese by obrana v nejsilnějším složení měla v pohodě zvládat, otázkou bude, jak dobře se podaří absentující hráče nahradit.

Hosté budou mít navíc viditelnou převahu ve vzduchu, protože bránění hlavičkových soubojů je jednou ze slabin domácích a z centrů ze strany dovolují soupeřům velmi nebezpečné střely. Ve finální třetině se přitom jedná o hlavní plán hostů, přičemž jejich pasy jsou jednoznačně těmi nejlépe zvládnutými v celé lize.

Fanoušky francouzského fotbalu čeká o víkendu řada velmi zajímavých duelů, mezi které se bezpochyby řadí také ten mezi druhým Brestem a šestým Lens. V něm je do role favorita pasován domácí celek, nicméně aktuální forma hovoří spíš ve prospěch soupeře.

Co se týče kvality obran a útoků od začátku prosince, tedy ve vzorku posledních 11 duelů, Brest si počíná výborně. S 0,8 povolenými očekávanými góly na zápas má v tomto období tu nejméně propustnou defenzivu a i zásluhou výborně chytajícího Marca Bizota inkasoval ze hry pouhopouhé tři branky.

A velmi dobře navíc funguje i útok. Brest od prosince dosáhl 18 tref, pouze o jednu méně než rozjetá Marseille. Lens si směrem dopředu sice také vedlo výborně, ale povolilo výrazně vyšší objem šancí a výsledkem bylo o šest inkasovaných branek víc.

Brest určitě nepřijede na Stade Bollaert-Delelis bránit a lze čekat rychlé kontry zakončené centry ze stran, s nimiž by mohlo mít Lens problémy. Navíc domácím vážně hrozí, že kvůli problémům s ramenem nebude moci nastoupit útočník Elye Wahi, autor pěti ligových branek, jemuž se povedlo skórovat ve všech třech předešlých kolech. Pokud by tomu tak skutečně bylo, šance Brestu bodovat by se zvýšily ještě víc.