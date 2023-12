Zrodil se kanonýr? Doumbia vyrovnal pokerem Cavaniho, na podzim padlo v Evropě 19 hattricků

Asi jste toho o něm doposud moc neslyšeli. Jmenuje se Kamory Doumbia (20) a ve středu večer o sobě dal vědět tím, že v Ligue 1 nasázel čtyři góly během jediného poločasu. Malijský záložník Brestu svým "pokerem" vyrovnal unikátní rekord francouzské nejvyšší soutěže, který nyní drží společně s Edinsonem Cavanim (36).

Ještě v létě roku 2021 netušil, co s ním bude. Jako jeden z hráčů akademie Guidars v malijském Bamaku vyrazil na zkušenou do Remeše, aby se pokusil zaujmout. Šanci dostal v rezervním týmu, ale už po půl roce se stěhoval do "áčka". V loňské sezoně si v Ligue 1 ukrojil ještě větší porci času a před aktuální sezonou už ho přetáhl do svých řad Brest. Nejdříve na hostování, které se ale na konci sezony díky opci změní v přestup.

Ve středu nešlo o žádnou náhodu. Gólové trefy, které malijský fotbalista vyprodukoval, byly dílem velkého sebevědomí. Do střeleckých pozic si Doumbia nabíhal ze druhé vlny a při prvním – opravdu parádním gólu – připomínal zkušeného kanonýra. Za velkým vápnem si počkal na odražený balón, trefil ho v akrobatické pozici z voleje a ze švýcarského gólmana Lorientu Yvona Mvoga udělal diváka.

"Jsem rád za Kamoryho, je to milý kluk, který u nás rozkvetl. Je pravda, že doteď jsme ho používali spíš jen jako doplněk, byl to takový předkrm. Tentokrát jsem mu ale svěřil roli desítky a vyšlo to," vyprávěl spokojeně trenér Brestu Eric Roy. Doumbia na podobném místě hraje i za reprezentaci Mali, kde během dvou prvních startů vstřelil dva góly. Přirozeně z něj roste střelec.

V historii francouzské ligy se podařilo před Doumbiou skórovat čtyřikrát za poločas jen jedinému fotbalistovi. Tím byl v roce 2016 Edinson Cavani, který zazářil v zápase Caen – PSG (0:6). Na "poker" tehdy potřeboval uruguajský útočník pařížského týmu 34 minut. Kamorymu Doumbiovi stačilo o 11 méně.

V právě probíhající sezoně se v pěti elitních evropských ligách podařilo skórovat čtyřikrát během jediného zápasu dvěma hráčům. Vedle Doumbii zajual svým představením v průběhu září také Lautaro Martínez z Interu Milán.

I u něj šlo o rekordní počin. Čtyři branky dal jako střídající hráč v průběhu druhé půle, což se nikdy v historii italské nejvyšší soutěže nikomu nepodařilo. Zejména díky jeho výkonu vyhrál Inter na hřišti Salernitany 4:0. Na "poker" potřeboval 33 minut.

V aktuálním ligovém ročníku se vedle dvou čtyřgólových střelců objevilo dalších 16 borců, kteří zaznamenali hattrick. Tím posledním byl ve středu Patrik Schick a i u něj šlo – stejně jako o Doumbii a Martíneze – o čistě poločasovou záležitost. Český útočník dal tři branky do sítě Bochumi během prvního dějství.

Tři ligové hattricky během podzimu stihl Harry Kane z Bayernu Mnichov, dva dal Serhou Guirassy ze Stuttgartu. Ofenzivně laděná Bundesliga v tomto ohledu vévodí se sedmi třígólovými večery, zatímco šest hattricků padlo v první polovině sezony v anglické Premier League. Tři má na svědomí španělská LaLiga, dva francouzská Ligue 1 a jeden italská Serie A.

Přehled střeleckých výkonů

Čtyři góly v TOP 5 ligách:

Kamory Doumbia (Brest) vs. Lorient, 4:0 – za 23 minut

Lautaro Martínez (Inter) vs. Salernitana, 0:4 – za 27 minut

Hattricky v TOP 5 ligách:

Premier League

Nicolas Jackson (Chelsea) vs. Tottenham, 1:4 - za 15 minut

Eddie Nketiah (Arsenal) vs. Sheffield, 5:0 - 30 minut

Erling Haaland (Manchester City) vs. Fulham, 5:1 – za 32 minut

Evan Ferguson (Brighton) vs. Newcastle, 3:1 – za 43 minut

Heung-min Son (Tottenham) vs. Burnley, 2:5 – za 50 minut

Ollie Watkins (Aston Villa) vs. Brighton, 6:1 – za 51 minut

Bundesliga

Patrik Schick (Leverkusen) vs. Bochum, 4:0 – za 15 minut

Serhou Guirassy (Stuttgart) vs. Wolfsburg, 3:1 – za 15 minut

Serhou Guirassy (Stuttgart) vs. Mainz, 1:3 – za 34 minut

Harry Kane (Bayern) vs. Darmstadt, 8:0 – za 37 minut

Kevin Behrens (Union) vs. Mainz, 4:1 – za 69 minut

Harry Kane (Bayern) vs. Bochum, 7:0 – za 76 minut

Harry Kane (Bayern) vs. Dortmund, 0:4 za 81 minut

LaLiga

Luis Suarez (Almería) vs. Granada, 3:3 – za 4 minuty

José Luis Morales (Villarreal) vs. Osasuna, 3:1 – za 23 minut

Antoine Griezmann (Atlético Madrid) vs. Celta Vigo, 0:3 – za 41 minut

Serie A

Ricardo Orsolini (Bologna) vs. Empoli, 3:0 – za 69 minut

Ligue 1

Alexandre Lacazette (Lyon) vs. Toulouse, 3:0 – za 55 minut

Kylian Mbabbe (PSG) vs. Reims, 0:3 – za 79 minut