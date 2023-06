Profil druhého českého soupeře ve skupině: Němci v Gruzii obhajují titul a sní o olympiádě

ME do 21 let

I ve druhém zápase základní skupiny mistrovství Evropy hráčů do 21 let čeká na český výběr soupeř s ambicemi na postup mezi osmičku nejlepších. Fotbalisté Německa v Gruzii a Rumunsku obhajují evropský titul z roku 2021 a útočí na čtvrté prvenství za posledních 14 let.

V poslední dekádě byste marně hledali silnější výběr do 21 let než ten německý. Od roku 2015 Němci ani jednou nechyběli v semifinále a hned třikrát slavili postup do boje o zlaté medaile. Na posledních čtyřech turnajích brali dva tituly, jedno stříbro a před osmi lety skončili v semifinále, když v Olomouci podlehli Portugalsku jednoznačně 0:5.

V roce 2015 na Euru hraném v České republice německý výběr táhl Kevin Volland, o dva roky později k titulu pomohli Serge Gnabry nebo David Selke. Na posledních dvou šampionátech pak Němci spoléhali na góly Lucy Waldschmidta a Lucase Nmechy, kteří si vystříleli Zlatou kopačku pro nejlepší kanonýry turnaje. Waldschmidt svými sedmi góly dokonce vyrovnal historický rekord Švéda Marcuse Berga z roku 2009.

Statistiky úvodního utkání na turnaji. Opta by Stats Perform

Němci počítají ztráty

Z aktuální nominace by na své úspěšné předchůdce rád navázal Kevin Schade. Rychlonohý křídelník, za kterého před pár týdny Brentford poslal do Freiburgu 25 milionů eur, na turnaji bude chtít prodat zkušenosti z Premier League a Bundesligy, v nichž za dvě sezony nasbíral přes čtyřicet startů. V kvalifikaci na malé Euro nastoupil ke čtyřem zápasům a nasázel v nich tři branky.

Ještě lepší bilancí se pyšní teprve osmnáctiletý klenot Borussie Dortmund Youssoufa Moukoko. Účastník prosincového světového šampionátu v Kataru se prosadil hned šestkrát a byl druhým nejlepším německým střelcem v kvalifikaci. O gól víc dal Jonathan Burkardt, jenž již od listopadu bojuje se zraněným kolenem a v konečné nominaci na závěrečný turnaj schází.

Do Gruzie s týmem nezamířili ani obránce Burnley Jordan Beyer a záložník Kolína nad Rýnem Jan Thielmann, kteří se zranili na soustředění před startem turnaje. "Ztráta takto kvalitních hráčů je hořká pro celý tým. I tak jsem spokojený s tím, jakým způsobem jsme nominaci složili. V závěrečné fázi přípravy nám vypadli důležití hráči, odjíždíme však s širokým a velmi kvalitním kádrem," uvedl spokojeně trenér Antonio Di Salvo, jehož čeká první evropský šampionát v roli hlavního kouče.

Česko U21 –⁠ Německo U21 (18:00)

Sen o olympiádě

V Gruzii a Rumunsku nejde jen o evropský titul. Šampionát je zároveň kvalifikací na olympijské hry v Paříži. Na turnaj pod pěti kruhy zamíří nejlepší tři týmy šampionátu, které se připojí k pořadatelské Francii.

Hledání hlavních favoritů na zisk olympijské místenky není jednoduché, výsledky posledních šampionátů ale naznačují, že Němci se mezi ně zcela jistě zařadí. "Kvalifikační systém je neúprosný, naším cílem ale je se do Paříže probojovat. Rádi bychom si účast zajistili i kvůli zraněným klukům, kteří přišli o možnost reprezentovat v Gruzii," řekl Di Salvo.

Jestli si němečtí mladíci prodlouží juniorská reprezentační léta na olympijských hrách v Paříži naznačí již zápas s Českem. Druhé vystoupení ve skupině čeká oba celky v moderní aréně v Batumi. Výkop je naplánován na nedělní osmnáctou hodinu.