Pojďme hrát fotbal a nečekat na smrt, burcuje Lvíčata Nerad. Jak vidí klíčové posty?

ME do 21 let

Když z českého tábora slyšel, že tým na mistrovství Evropy do 21 let je defenzivně laděný, moc ho to nepotěšilo. Někdejší mládežnický reprezentant Petr Nerad (29) má radši kombinační a útočný fotbal. "Asi nikdo nečeká, že budeme předvádět ofenzivní smršť, ale jen čekat na smrt a doufat, že to dvakrát ubráníme a povede se nám brejk, je bláhové," říká bývalý hráč Bohemians či Baníku v rozhovoru pro Livesport Zprávy.

Před dvěma lety jsme spolu dělali rozhovor o evropském šampionátu ve Slovinsku. Tehdy to nedopadlo úplně podle představ. Jak to vidíte nyní?

"Současný tým na mě dělá stoprocentně lepší dojem. Hlavně z toho důvodu, že většina kluků ve svých klubech pravidelně hraje, a navíc mají i stěžejní role. Asi se bude neustále diskutovat o pár hráčích, kteří zůstali doma, ale myslím si, že jsme do Gruzie poslali nejsilnější možný výběr. Věřím tomu, že současný tým je kvalitnější než ten před dvěma lety a snad bude předvádět i lepší fotbal než předešlá generace."

Spousta hráčů navíc hraje FORTUNA:LIGU, což dřív nebývalo standardem. Trenéři museli lovit až ve druhé lize. Bude to hrát nějakou roli?

"Určitě. Jak už jsem řekl, spousta týmů na ty hráče vyloženě spoléhá, takže jsou zvyklí nést odpovědnost a hrát pod tlakem. Tohle by mělo týmu obrovsky pomoct."

Už jste nakousl téma opomenutých hráčů. Měli podle vás David Jurásek a Tomáš Čvančara, kteří jsou podle trenérů už etablovaní hráči seniorské reprezentace, jet s Lvíčaty?

"Je to dvousečné… Dokážu si představit, že by oba jeli, ale přiznám se, že mi posuny zpět do mládeže moc nevoní. Jakmile už byli hráči povýšeni o patro výš, zpátky se nevrací snadno. U Tomáše Čvančary bych to asi ještě pochopil, ale třeba David Jurásek je nejlepší český levý bek současnosti a nedovedu si představit, že by nehrál v áčku. Ten už je opravdu etablovaný výš a má v hlavě spíš dospělé Euro v Německu."

Lvíčata v seniorském národním týmu. Livesport / @ceskarepre_cz

V nominaci kvůli zranění chybí i jednička Matěj Kovář. Jeho místo zaujme Vítězslav Jaroš, který však ve čtvrté anglické lize pravidelně nechytal. Může to být problém, nebo to u brankáře není až zas taková potíž?

"Brankář je strašně specifický post. Podle mě to u nich není až takový problém jako u hráče v poli, kde je nerozehranost celkem hendikep. Navíc je to turnaj, kde jde o aktuální formu. Jaroš byl v tréninkovém procesu, rozhodně nebude mít nějaké větší manko. Samozřejmě rozhodnou až zápasy."

Začne proti Anglii. To není úplně zápas na rozehřátí, ne?

"Bude záležet, jak do zápasu vstoupí, na prvních dvou třech zákrocích. Pokud získá sebevědomí, tak se chytí. Anglie ho prověří hodně, ale myslím si, že mu zároveň může vlastně i pomoct. Pokud by se nám podařilo zaskočit favorita, zvedne ho to."

Obránce Martin Vitík nastupoval v kvalifikaci se třemi parťáky – Denis Donát a Jan Knapík ale na rozdíl od Robina Hranáče v nominaci chybí. A naopak do nominace se dostal pardubický Tomáš Vlček. Koho byste k Vitíkovi postavil?

"Vidím to asi na Hranáče. Vlček je taková jarní ligová kometa, ale tipuji, že trenér ukáže na jeho spoluhráče z Pardubic. Na druhou stranu, kdyby trenér Suchopárek šel do tříobráncové formace, tak složení Vlček, Hranáč a Vitík by se mi hodně líbilo. Proti těžkým soupeřům by to od nás mohla být ideální varianta."

A ještě jedno sparťanské jméno – je Adam Karabec hráčem do základní sestavy?

"Přiznám se, že již nějakou dobu nejsem o Adamovi přesvědčený, že je to takový generační talent, jak se říká, protože to zatím neukázal. Jeho herní vytížení ve Spartě nebylo moc velké, což taky nezní dobře. Nicméně šetřit si takové hráče a hrát vyloženě spíš na… Nechci to nazvat destrukcí, kluci jako Kaloč, Červ či Valenta také umí útočit, ale asi se shodneme, že jejich přednosti jsou jinde. Snažil bych se to nakombinovat tak, aby, aby byla vyvážená defenziva, ale samozřejmě, abychom nehráli jenom defenzivní fotbal."

Adam Karabec byl v kvalifikace nejproduktivnějším Čechem. Livesport / fotbal.cz

Takže vaše ideální záloha?

"Rozhodně bych tam viděl Kaloče, k němu ještě jednoho pracanta a před ně hráče jako je Karabec, Kušej či Daněk, protože jenom bránit nemůžeme."

Což na druhou stranu vlastně hráči i trenér po nominaci tak trochu oznámili, že je tým defenzivně laděný. Jaké to před začátkem vysílá signály?

"Je zřejmé, že na Anglii a Německo budeme chtít jít s defenzivním přístupem, což je podle mě škoda. Nejspíš i proto a kvůli přihlédnutí k aktuální formě doma zůstal hráč jako Michal Ševčík, protože přednost dostanou trochu defenzivněji ladění kluci. Přiznám se, že to na mě moc dobrý dojem neudělalo. Čekal bych diplomatičtější odpověď od trenéra. Přišlo by mi zajímavější, kdyby řekl, že se favoritů nebojíme. Asi nikdo nečeká, že tam budeme předvádět ofenzivní smršť, ale jen čekat na smrt a doufat, že to dvakrát ubráníme a povede se nám brejk, to je bláhové… Mně je bližší ofenzivnější přístup."

Poslední místo v sestavě, kde jsou otazníky, je pozice útočníka. Kdo vám tam pasuje?

"Asi budeme sázet na brejkové situace, takže tipuji Vasila Kušeje s Václavem Sejkem. Tahle dvojice by mohla fungovat. Bude potřeba trhat obrany soupeřů, využívat otevřených prostorů, a to ti dva umí velmi dobře."

Vy se netajíte, že jste velký fanoušek anglického fotbalu a Liverpoolu. Tak co lze čekat od mladých Angličanů?

"Anglie má podle mého jednoznačně nejlepší soupisku na turnaji a je to asi největší favorit. Hráči jako Curtis Jones či Harvey Elliott, kteří nastupují za A-tým Liverpoolu, to je neskutečná kvalita. Ale kdo byl na konci sezony v obrovské formě, je Jacob Ramsey. Ten je opravdu neuvěřitelný. Je první vepředu a první vzadu. Taková spojka mezi útokem a zálohou. Je produktivní a pro spoustu týmů může být strašákem. Anglie má ale více takových hráčů, takže to bude ohromná kvalita a pro český tým velmi složité."

Jak takové konfrontace vypadaly za vašich časů v mládežnických výběrech? Co vám pomáhalo?

"My měli výhodu, že tehdy tyto reprezentace nebyly až tak silné, protože mladí hráči v dospělém fotbale moc nehráli a nehráli velké role ve velkých klubech. To je dnes jiné. Ale my měli trenéra Josefa Csaplára, který se nebál nikoho. Jeho oblíbená věta před takovými soupeři byla: Jdeme si to s nimi rozdat!"

Jak to následně vypadalo?

"Zkoušeli jsme to, občas jsme i narazili, třeba když nám v devatenáctce Nizozemci s Memphisem Depayem dali šestku… Takže ideální je mít taktiku vyváženou. Ani zběsilý útok, ani jen bránění. Chce to i spoléhat na schopnosti našich šikovných hráčů a využít jejich přednosti. Pro některé kluky je to poslední velký reprezentační turnaj a byla by škoda se něčeho zaleknout. I když proti nim budou stát velká jména, pořád bychom si měli věřit."

Ve skupině je kromě Anglie i Německo a Izrael. A hlavně poslední soupeř vypadá nečitelně, nicméně slaví v mládežnických výběrech zajímavé výsledky. Reflektoval to i server Transfermarkt, který ocenil kádry Gruzie či Izraele na více milionů eur než ten český, který je ze všech účastníků nejlevnější. Překvapuje vás to?

"Určitě z toho překvapený jsem. Ale je potřeba si uvědomit, že my nevychováváme Patriky Schicky. Takoví hráči jsou spíš výjimky než výsledky systému. My vychováváme hráče do týmového pojetí. Mají své silné stránky, ale nejsou to výjimeční kluci, kteří by zajímali top kluby z ciziny a prodávají se za daleko víc peněz. I proto je to ocenění kádru takové."

Čili produkujeme spíš takové všeuměly?

"Přesně tak! My budeme vždy dobře fyzicky připravení, dobře navnímáme taktiku, budeme pracovití a hodíme se do různých herních systému, protože se umíme přizpůsobit, ale borce, jako jsou Schick či Hložek, teď pravidelně do světa neposíláme a v blízké době asi ani nebudeme."

Těší vás o to víc, že na Euru je i devatenáctiletý Matěj Jurásek, o kterém i Jindřich Trpišovský říká, že je "nečeský"?

"Jako fanoušek ofenzivního fotbalu jsem za každého takového fotbalistu rád. Teď ale záleží, jestli ho trenér Suchopárek dokáže zakomponovat do svého stylu. Já totiž moc nevěřím, že by Jurásek nastoupil v základu proti Anglii i Německu, což je škoda. Nicméně vzít takového hráče je důležité, protože přesně takoví vám na hřišti dokáží udělat tu potřebnou nadstavbu."

Věříte, že český výběr postoupí ze skupiny a případně ještě dál?

"Šance bude vždycky, ale bude záležet, jak vstoupíme do zápasu s Anglií. Je lepší s takovým týmem hrát na začátku, protože jim občas poločas trvá, než zapnou a začnou hrát to svoje. Toho bychom mohli využít. Nicméně klíčový bude zápas s Německem, se kterým bychom se mohli rvát o postup. Ale pořád je tam i Izrael, u kterého nevíme moc co čekat. Vidím to tak, že už první zápas rozhodně o celém průběhu turnaje."