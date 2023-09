Messi kouzlil i na mezinárodní scéně. Parádním přímým kopem načal cestu Argentiny na další MS

Argentina začala své tažení kvalifikací na světový šampionát 2026 vítězně. Úřadující mistři světa porazili na domácí půdě Ekvádor těsně 1:0 díky brance Lionela Messiho (36). Nestárnoucí kouzelník se prosadil v 78. minutě další parádní trefou z přímého kopu.

Mistři světa z Argentiny dominovali v držení míče, ale v útoku byli dlouho bezzubí. A tak se opět činil kapitán Lionel Messi, který navázal na skvělou formu z nového angažmá v Miami. V 78. minutě si postavil míč v ideální pozici za velkým vápnem a krásnou ranou rozjásal domácí publikum.

"Hráli jsme proti skvělému týmu, který má dobré hráče a je fyzicky silný," řekl Messi novinářům a dodal: "Každý chce vždycky porazit Argentinu a ještě víc teď, když jsme mistři světa. Nemůžeme polevit, musíme se zlepšit."

Legendární fotbalista následně poukázal na to, že se Argentina nemůže uspokojovat nedávnou minulostí: "Cílem je znovu se kvalifikovat na mistrovství světa. To, co jsme dokázali, jsme si opravdu užili, ale musíme se dívat dopředu."

Messi se svým gólem zároveň vyrovnal svému blízkému příteli Luisi Suárezovi z Uruguaye na pozici nejlepšího střelce jihoamerických kvalifikací – oba mají aktuálně na kontě shodně 29 gólů.

Messi dovedl Argentinu k dalšímu vítězství Reuters

"Mám radost, že jsme tam oba dva, protože kvalifikace mistrovství světa pro nás v Jižní Americe znamená hodně," řekl bývalý hráč Barcelony či PSG, jenž už vstřelil 104 branek v reprezentačním dresu. Další bude moct argentinský kouzelník zaznamenat v úterý na půdě Bolívie.