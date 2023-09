Highlighty víkendu: Divoký VAR na telefonu, nezastavitelný Haaland i zájem o Messiho

Fotbalový víkend je pestrý a nabitý zajímavými momenty. To nejlepší, nejhorší, nejzajímavější a nejdivnější budou pro vás Livesport Zprávy shromažďovat v novém týdeníku. Dnes se poprvé podíváme do Saúdské Arábie, za více či méně hvězdnými diváky Lionela Messiho, na dvě rozdílné střelecké formy v Anglii či problémy s portugalským VARem.

Gól víkendu

Bylo to nevyhnutelné, jednou jsme se k Saúdské Arábii museli dostat. První zářijový den na sebe v derby narazily Al Ittihad a Al Hilal. Za domácí se trefil i Karim Benzema, vítěze Zlatého míče však předčil Aleskandar Mitrovič v dresu soupeře. Srbský střelec, který přišel z Fulhamu, zařídil divokou výhru 4:3 hattrickem. Hlavně tenhle parádní volej stál za to...

Smolaři víkendu

Kolísavá forma Chelsea pokračuje. Blues o víkendu prohráli 0:1 s Nottinghamem, ačkoliv všechny statistiky nasvědčovaly tomu, že zápas měli poměrně v pohodě zvládnout. Dominantní držení míče, 21:7 na střely, xG 2.07. Chelsea tedy měla dost šancí na dvě branky. Jenže jak na Twitteru vtipně poznamenal bývalý hráč Arsenalu Paul Merson: "Mohli by hrát do pondělí a gól by stejně nedali." Z celého týmu smolařů musíme jako toho největšího vybrat útočníka Nicolase Jacksona, jenž po nahrávce od Sterlinga překopl prázdnou branku.

Ze sociálních sítí

Zatímco současní hráči Chelsea neměli o víkendu důvod k radosti, bývalá opora klubu ukázala, že umí slavit za dva. Damien Duff, někdejší křídelník, který hrával i za Newcastle či Fulham, teď v rodném Irsku trénuje Shelbourne. Jeho svěřenci otočili zápas se St. Patricks dvěma góly v závěru a kouč si náležitě užil oslavy s fanoušky.

Statistika víkendu

Erling Haaland je v Manchesteru City těžko k zastavení, i když má třeba za zápas jen pár doteků s míčem. O víkendu nastřílel hattrick Fulhamu při vysoké výhře 5:1 a stal se nejrychlejším hráčem v historii Premier League, který měl prsty v 50 gólech (41+9). Stihl to za 39 zápasů, o čtyři dřív než legenda Manchesteru United Andy Cole.

Příběh víkendu

Každá technologie je jen tak dobrá jako lidé, kteří ji ovládají. I proto VAR umí do fotbalu občas vnést víc chaosu než pořádku. Ovšem takovou divočinu, jakou o víkendu zažili v Portugalsku, asi čekal málokdo. FC Porto hostilo tým Arouca a po gólu v 83. minutě překvapivě prohrávalo.

Pak se domácí útočník Mehdi Taremi v 90. minutě poroučel k zemi v pokutovém území a sudí Miguel Nogueira po chviličce váhání odpískal penaltu. Když si chtěl své rozhodnutí ještě potvrdit u opakovaných záběrů, zjistil, že obrazovka nefunguje a tak musel kolegům u videa volat přes telefon. Načež si k sobě pozval oba trenéry a vysvětlil jim, že penaltu nakonec odvolává.

Jako by nebyla situace dost absurdní, Porto nakonec jeden pokutový kop zahrávalo... a nedalo. Vyrovat se mu povedlo až v 19. minutě (!) nastavení. Navzdory vybojovanému bodu navíc kvůli chování rozhodčích podává protest a požaduje opakování zápasu.

Fotka víkendu

Věta, že Lionel Messi je největším lákadlem MLS, platí v Los Angeles stonásobně. Na argentinského kouzelníka se v zápase proti LAFC, v němž pomohl k výhře dvěma asistencemi, přišel podívat britský princ Harry, basketbalová legenda Magic Johnson, herec (a spolumajitel kalifornského celku) Will Ferrell, vítěz Oscara Leonardo DiCaprio, slavná zpěvačka Selena Gomez... Zkrátka hvězda vedle hvězdy.

Fotku s Messim má ovšem jediný divák – a žádná z hollywoodských osobností to není. Troufalý fanoušek se dostal na hřiště až k božskému LM10. Soudě podle toho, že měl na sobě barcelonský dres, nechtěl Argentince atakovat, spíš obejmout, možná odnést zpátky na Camp Nou... Všudypřítomný bodyguard však zasáhl včas.