Pastore o Mbappém: Má neuvěřitelnou mentalitu. Je velmi podobný Messimu a Ronaldovi

Argentinský středopolař Javier Pastore (34) už nějakou dobu nehraje na té nejvyšší úrovni. Na evropském kontinentu se proslavil především díky svým angažmá v Palermu a AS Řím, největší část kariéry ale trávil v PSG. Právě ve Francii se na jeden rok potkal s jedním z největších velikánů světové kopané Kylianem Mbappém. A skládal mu velké komplimenty.

Pastore už poněkud sešel z očí, od odchodu z Itálie dále působil ve španělském Elche a katarském Qatar SC. Pořád ovšem má dobře v paměti tu dobu, kdy do Paříže přišel z Monaca francouzský forvard. Zatímco rodák z Córdoby během léta opustil asijské angažmá, teď se na změnu toho svého chystá Mbappé, který již měl oznámit Nasserovi Al-Khelaifimu, prezidentovi Les Parisiens, že pro další sezónu v klubu hrát nebude.

Argentinec v nedávném rozhovoru pro argentinský deník La Nación prozradil, že se s Mbappém sešel po světovém šampionátu v Kataru. Triumf svých krajanů oslavil aspoň v roli fanouška, svůj poslední zápas u La Albiceleste si totiž zapsal v roce 2017. "Viděl jsem Kyliana pár měsíců od prvenství Argentiny nad Francií," popisoval. "Byl tam on a ještě Lionel Messi a Neymar. Messimu jsem blahopřál k vítězství Argentiny."

Do celé konverzace pak najednou vstoupil Mbappé. "Ale no tak, ten zku...syn Messi nás porazil sám. Bral to jako vtip, smál se, říkal to tak, jako by to Messi celé zařídil," vyprávěl žertovnou historku. "Hodně jsem s Kylianem mluvil. Je to velmi soustředěný člověk. Prohrál finále mistrovství světa a druhý den už myslel jen na to, jak bude zase vyhrávat. Má neuvěřitelnou mentalitu. Znám ho velmi dobře, mám s ním velmi dobrý vztah. Je to ryzí vítěz, bojuje na sto procent. Překvapuje mě, jak zodpovědný ve svém věku je. Tohle jsem viděl pouze u Cristiana Ronalda a Messiho.”