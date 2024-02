Fanoušci vyvolávali jméno Messiho. Ronaldo odpověděl nevhodným gestem a sklidil kritiku

Světoznámý fotbalista Cristiano Ronaldo (39) sklidil v Saúdské Arábii vlnu kritiky poté, co zřejmě nevhodně gestikuloval směrem k fanouškům Al Shabab, nad kterým jeho Al Nassr v neděli zvítězil 3:2.

Po závěrečném hvizdu nedělního utkání Saudi Pro League se objevila videa, která byla později sdílena na sociálních sítích. Ronaldo je na nich zachycen, jak si jednu ruku přikládá k uchu a druhou pohybuje před rozkrokem sem a tam.

Jeho projev byl zřejmě namířen proti fanouškům soupeřova týmu. "Messi, Messi," jsou totiž v pozadí slyšet výkřiky narážející na Ronaldova argentinského rivala Lionela Messiho.

Televizní kamery incident nezachytily, ale podle některých saúdskoarabských novinářů by měl být Ronaldo potrestán. Oficiálně se k incidentu zástupci soutěže nevyjádřili, ale podle novin Asharq al-Awsat zahájila Saúdskoarabská fotbalová federace vyšetřování.

"Disciplinární komise čelí těžké zkoušce. Budeme si muset počkat a uvidíme," píše na sociální síti X televizní moderátor Waleed Al Farraj. "Všechno má svá omezení, bez ohledu na to, jak jste slavní," dodává. Ronaldův klub Al Nassr se k incidentu nevyjádřil.

Není to poprvé, co byl 39letý Portugalec kritizován za své chování v Saúdské Arábii. V dubnu loňského roku se údajně chytil za genitálie cestou do hráčské šatny po ligovém utkání proti Al Hilalu, které Al Nassr prohrál 0:2.

Ještě dříve – v únoru – Ronaldo sebral šálu Al Hilalu, kterou po něm hodili fanoušci z tribuny, zastrčil si ji do trenýrek a poté ji odhodil, když šel k tunelu vedoucímu z hrací plochy.

Ronaldo přišel do Saúdské Arábie na konci roku 2022. V současné době je s 22 góly ve 20 zápasech sezony na čele žebříčku nejlepších střelců saúdskoarabské ligy. V neděli skóroval z pokutového kopu ve 21. minutě zápasu.