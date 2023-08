Mistryněmi světa jsou premiérově Španělky, zlatou tečku za turnajem napsala Carmonaová

Reprezentantky Španělska porazily ve finále mistrovství světa žen Anglii 1:0 a poprvé v historii dosáhly na vysněný titul. Celek z Pyrenejského poloostrova si dokázal od úvodních minut vytvořit převahu, kterou po necelé půlhodině hry přetavila ve vedoucí branku kapitánka Olga García Carmonaová (23). Jihoevropanky byly v pohledném zápase lepším týmem i po změně stran a definitivně mohly rozhodnout 20 minut před koncem, nařízenou penaltu však trestuhodně zahodila Jenifer Hermosová. To ji však mrzet nemuselo, neboť skóre duelu se již do závěrečného hvizdu nezměnilo, a zlato tak zaslouženě putovalo právě do Španělska.

První střelecký pokus si ve finálovém utkání připsaly ostrovanky, s nevýrazným zakončením Lauren Hempové do středu branky si ale Catalina Collová bez problémů poradila. Na konci úvodní čtvrthodiny si obě aktérky souboj zopakovaly, při ráně anglické útočnice z hranice vápna zachránilo Španělky břevno.

Krátce nato si velkou příležitost ke skórování vytvořily rovněž La Furia Roja, Alba Maria Ferrer Redondová ovšem přihrávku před poloodkrytou branku nevyužila a zamířila pouze do míst, kde se nacházela gólmanka Mary Earpsová. Ve 29. minutě ale již brankářka Albionu inkasovala, když se milimetrovou střelou na zadní tyč prosadila kapitánka Carmonaová. V závěru úvodní půle mohla vedení španělského národního týmu navýšit Paralluelová, ranou z voleje orazítkovala pouze tyč.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Hráčky v červených dresech vstoupily ve vysokém tempu i do druhého dějství. V 50. minutě pálila nebezpečně k tyči Mariona Caldenteyová, se zakončením španělské útočnice si však Earpsová poradila a vytěsnila jej na roh. Krátce po hodině hry mohly ostrovanky podruhé inkasovat, když z dálky napřáhla ke střele Aitana Bonmatiová a technickým pokusem jen těsně přestřelila.

V 70. minutě se Španělkám naskytla obrovská šance k navýšení vedení, když po ruce Keiry Walshové nařídila rozhodčí pokutový kop. K jeho exekuci se postavila Hermosová, zkušená útočnice se však nevýraznou střelou neprosadila a nechala vyniknout Earpsovou. Ta v úvodu nastavení udržela naději Lionesses, když pokus Ony Batlleové vytěsnila na roh. Příležitost k vyrovnání si ale již reprezentantky Albionu vypracovat nedokázaly.

Historicky nejúspěšnější tažení Španělek mistrovstvím světa tak dostalo zlatou tečkou. Také pro Angličanky se druhé místo rovnalo jejich dosud nejlepšímu výsledku, ten však nejspíš ocení až časem.