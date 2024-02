Inter Miami vstoupil do nové sezony MLS výhrou 2:0, Messi se podílel na obou gólech

Nový ročník zámořské fotbalové ligy MLS začal výhrou hvězdami nabitého Interu Miami 2:0 nad Realem Salt Lake. Na obou gólech se podílel osminásobný vítěz Zlatého míče Lionel Messi (36), jehož v sestavě floridského týmu doplňovali další tři bývalí spoluhráči z Barcelony.

Messi, který začátkem února vyvolal kontroverzi vynecháním přípravného utkání v Hongkongu, odehrál celý zápas. Ve 39. minutě kapitán argentinských mistrů světa přihrál na úvodní branku sezony Robertovi Taylorovi a v 83. minutě rozehrál akci, na jejímž konci byl po přiťuknutí Luise Suáreze úspěšný střelec Diego Gómez.

"Jsem moc šťastný, protože to bylo první utkání sezony a vyhrát doma je hodně důležité," uvedl po prvním soutěžním duelu za Miami uruguayský útočník Suárez, jenž přišel do Interu koncem minulého roku. Na Floridě se shledal nejen s Messim, ale i s dalšími bývalými parťáky z Barcelony Sergiem Busquetsem a Jordim Albou. "Stále jsme kamarádi, na hřišti i mimo něj. Uděláme maximum, abychom týmu pomohli," dodal Suárez.

I díky přítomnosti hvězdné barcelonské čtyřky je Inter Miami považován za největšího favorita 29. sezony MLS, jejíž základní část potrvá do října. Loni tým, jehož spolumajitelem je bývalý anglický reprezentant David Beckham, nepostoupil do play off. Po letním Messiho příchodu nicméně ovládl pohárovou soutěž Leagues Cup a ve čtvrté sezoně své existence získal první trofej.