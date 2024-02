Vynahradí Messi zklamání z Hongkongu v Tokiu? Cítím se lépe, říká hvězdný Argentinec

Lionel Messi by se svým fanouškům v Tokiu rád ukázal.

O víkendu řešila jeho absenci dokonce hongkongská vláda. Lionel Messi (36) snad už podobnou situaci nedopustí. Po přesunu do Japonska se dle vlastních slov cítí po zdravotní stránce mnohem lépe a do přátelského utkání Interu Miami s Vissel Kobe chce nastoupit.

Argentinec a jeho tým byli během zápasu před vyprodaným stadionem v Hongkongu i po něm terčem různých obvinění ze strany fanoušků i vysokých funkcionářů. Messiho neúčast v přípravném utkání v Hongkongu se nelíbila ani pořadateli akce. Inter Miami i jeho spolumajitel David Beckham byli dokonce asijskými diváky vypískáni.

Důvod absence byl přitom logický, Messi nebyl zcela fit. "V Hongkongu jsme měli veřejně přístupný trénink, šel jsem na něj, protože tam byl tak velký dav a klinika s dětmi. Chtěl jsem tam být a zúčastnit se," vysvětlil na tiskové konferenci v Tokiu a dodal: "Ale je pravda, že to nepohodlí tam pořád bylo, bylo by pro mě velmi těžké hrát. Chápu, že se na to lidé těšili, a doufám, že v Hongkongu budu mít další příležitost."

Kapitán Miami, který dovedl Argentinu k triumfu na mistrovství světa v Kataru, zatím nemá jasno, zda nastoupí v přátelském utkání proti Visselu Kobe. "Nevím, uvidíme, jak se mi bude dařit na dnešním tréninku. Zatím nevíme, jestli bych byl schopen hrát. Cítím se ale mnohem lépe než před pár dny a opravdu chci nastoupit." Na rozdíl od Hongkongu, kde byly desítky vstupenek k dispozici ještě den před zápasem v Tokiu, se začaly prodávat až koncem prosince.