Messi na lavičce? Pořadatelé zápasu v Hongkongu vrátí fanouškům část vstupného

Lionel Messi do zápasu v Hongkongu vůbec nenastoupil.

Pořadatelé přípravného zápasu fotbalistů Miami v Hongkongu vrátí fanouškům polovinu vstupného. Oznámili to po vlně kritiky za to, že do nedělního utkání proti výběru místní ligy nenastoupil za americký celek hvězdný Argentinec Lionel Messi (36).

"Když jsme zjistili, že Messi nebude hrát, chtěli jsme po vedení Interu Miami, ať ho alespoň vyzvou k tomu, aby všechno fanouškům vysvětlil. A on neudělal vůbec nic. To, že o tři dny později on i Luis Suárez hráli v Japonsku, byla jen další facka," uvedli pořadatelé.

Vstupenky na zápas Miami v Hongkongu šly do předprodeje v prosinci a 38 tisíc lístků zmizelo během hodiny. Někteří příznivci za lístek zaplatili až 640 dolarů (asi 15 tisíc korun), jenže zápas skončil obrovským rozčarováním, protože osminásobný držitel Zlatého míče zůstal jen na lavičce.

Přímo při utkání, které Miami vyhrálo 4:1, se proto příznivci hlasitě dožadovali vrácení vstupného a hongkongská vláda dokonce pohrozila pořadateli akce zkrácením dotací. Kritika ještě zesílila poté, co Messi o tři dny později nastoupil v přípravě v Japonsku.