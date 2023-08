Vaclík proti Messimu? O služby českého brankáře stojí New England Revolution

Brankář Tomáš Vaclík (34) by měl po konci ve druholigovém anglickém Huddersfieldu pokračovat v kariéře v USA. O jeho služby se podle The Athletic zajímá New England Revolution. Účastník MLS shání náhradu za 23letého Djordje Petroviče, jenž by měl přestoupit do Chelsea.

Vaclík, který je od 1. července volným hráčem, obdržel během léta několik nabídek na nové angažmá. Na žádnou z nich ovšem nekývl a zlákat by ho měl až účastník Východní konference MLS New England Revolution.

Jeden z 10 původních týmů severoamerické soutěže se totiž v nejbližších dnech rozloučí se svou stávající jedničkou Petrovičem. Jeho služby si podle Fabrizia Romana zajistila londýnská Chelsea.

Pokud by Vaclík nabídku přijal, utkal by se o post jedničky s 31letým Earlem Edwardsem, jenž nikdy mimo USA nepůsobil. Brankář s 54 starty za českou reprezentaci by navíc mohl stanout tváří v tvář i Lionelovi Messimu, jehož Inter Miami se nachází na posledním místě Východní konference. Tým New England Revolution je v tabulce na druhé příčce.

Jelikož je Vaclík volným hráčem, může ho jeho potenciální zaměstnavatel registrovat až do 13. září.