Postup nás do konce sezony povzbudí a klíčovou fázi zvládneme, věří brankář Vorel

Brankář Vojtěch Vorel (27) věří, že postup do finále domácího poháru přes druholigovou Opavu povzbudí fotbalisty Sparty do konce sezony a závěrečnou část zvládnou. V rozhovoru pro klubovou televizi uvedl, že utkání na hřišti Slezanů pro něj kvůli nedostatku práce nebylo snadné. Uznal, že při jeho týmu navzdory výhře 2:0 stálo i štěstí.

Rozdílovou branku zaznamenal v závěru úvodního dějství Jan Kuchta, pojistku přidal po změně stran střídající Victor Olatunji. Pražané, kteří se probojovali do třetího finále za sebou, se o trofej utkají buď s Plzní, nebo Zlínem, jejichž souboj je na programu 24. dubna.

"Určitě je to povzbuzující. Cíl jsme splnili, i když to mělo nějaké detaily, nebylo to z naší strany úplně nejlepší, ale myslím, že postup nás do konce sezony hodně povzbudí a že tu klíčovou fázi zvládneme," uvedl Vorel, který vychytal vítězství i ve čtvrtém utkání domácího poháru v této sezoně.

Statistiky utkání. Livesport

Opava ho příliš neohrozila. "Je to samozřejmě těžší, protože většinu času jsem tam jenom tak stál a dirigoval kluky. Moc práce jsem neměl, takže to bylo trochu složitější. Všichni jsme věděli, že zápas bude takhle nějak vypadat. Dobře jsme se na to nachystali, zvládli to a postoupili. To byl náš cíl," řekl sedmadvacetiletý bývalý hráč Českých Budějovic.

Domácí mohli za stavu 0:1 srovnat, jenže střídající Mohammed Yahaya několik sekund po příchodu na hřiště nastřelil z vápna tyčku. "Opava hrála celý zápas jednoduché balony, na konci obzvlášť. Jeden míč mezi nás propadl a soupeř z toho měl šanci. Stálo při nás trochu štěstí, ale nejdůležitější je vítězství a postup do finále," podotkl někdejší mládežnický reprezentant.

Přehled utkání Opava – Sparta 0:2