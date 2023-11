Ševčík po vítězném gólu proti Bohemians: Dělám všechno pro to, aby minuty přibývaly

Fotbalista Michal Ševčík (21) se nepovažuje za specialistu na domácí pohár, přestože oba dosavadní zápasy Sparty v této sezoně MOL Cupu rozhodl vítěznými brankami. Mladý záložník po zářijovém gólu při výhře 1:0 na půdě druholigové Líšně dnes dokonal obrat v osmifinále na stadionu Bohemians 1905 a v 69. minutě upravil na konečných 2:1 pro hosty. Český mládežnický reprezentant označil na tiskové konferenci vítězství nad pražským rivalem za vydřené.

Letní posila ze sestoupivšího Brna zaznamenala třetí soutěžní gól v dresu obhájců ligového titulu, dva z nich přitom dala v domácím poháru. "Neřekl bych, že jsem specialista. Minutáž v poháru je větší, z toho plyne o jeden gól víc než v lize. Myslím si, že to je jenom vytížením," řekl Ševčík.

Svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho po první půli prohrávali, po změně stran však nepříznivý výsledek otočili. "Každý zápas je trochu vydřený. Pokud nevyhrajete 10:0, musíte pracovat, chodit do soubojů, běhat, získávat balony. Bylo to vydřené a o to horší, že jsme po poločase prohrávali. Tým si o přestávce řekl svoje a myslím si, že se to ve druhém poločase ukázalo," uvedl Ševčík.

Přehled utkání Bohemians – Sparta 1:2

Sparta oproti nedělní ligové prohře 1:3 v Mladé Boleslavi nastoupila s devíti změnami v základní sestavě. "Trénujeme pospolu každý den všichni dohromady, takže to tak těžké nebylo. Trvalo pár minut, než jsme si zvykli jeden na druhého. Na tréninku hráváme v těchto pozicích třeba právě proti sestavě, která hrává pravidelněji. Nebyl v tom zásadní problém," prohlásil Ševčík.

V úvodu ročníku nastupoval za druholigové sparťanské "béčko", v posledních týdnech ale dostává více prostoru v A-týmu. "Cítím se samozřejmě líp. Nějakou dobu trvalo, než jsem začal minuty dostávat. Teď jsem za ně vděčný a doufám, že budou přibývat. Dělám všechno pro to, aby přibývaly," podotkl někdejší hráč Jihlavy.

V sobotu Sparta přivítá Bohemians v lize. "Můžou trochu obměnit sestavu, nachystat se na věci, které jsme dnes dělali. My ale budeme mít v zádech větší podporu fanoušků, což bude naše výhoda," konstatoval Ševčík.