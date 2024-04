Na lavičce Žiliny se střídají čeští trenéři, odvolaného Hynka nahradil Ščasný

Na lavičce fotbalistů Žiliny, které momentálně patří třetí místo ve skupině o titul slovenské Niké ligy, došlo k rošádě českých trenérů. Odvolaného Jaroslava Hynka (48) nahradil Michal Ščasný (45), který podepsal smlouvu na dobu neurčitou. Premiéru si odbude v pátečním domácím utkání proti Ružomberku.

Hynek, který v klubu působil od sezony 2022/2023 a MŠK vedl v 71 zápasech, byl odvolán ve středu po sérii tří porážek. Kufry si sbalil i jeho asistent Richard Polák. "Jménem celého klubu bychom chtěli poděkovat panu Hynkovi a panu Polákovi za téměř dvě sezony v našem klubu, za jejich výkony v lize i evropských předkolech. Do budoucna jim přejeme vše nejlepší," uvedl sportovní manažer MŠK Karol Belaník.

Ve čtvrtek vedení klubu představilo náhradu v podobě Ščasného, který během své téměř desetileté trenérské kariéry vedl Senicu, Trnavu, Nitru, Banskou Bystricu a naposledy kyperský Othellos Athienou, kde spolupracoval i s kmenovým hráčem Žiliny Adamem Kopasem.

"Přiznám se, že mě to překvapilo v pozitivním slova smyslu. Velmi mě to potěšilo, protože nabídka z takového klubu se neodmítá. Zároveň je to závazek, abych nezklamal. Věřím, že společně s vedením a hráči odvedeme práci, se kterou budou všichni spokojeni," komentoval své jmenování.

"I když přes zimu odešla kvalita, stále zde vidím obrovský potenciál. Jako soupeř Žiliny jsem na její umělou trávu chodil vždy s obrovským respektem. Rychlost, dynamika, technická úroveň a odvaha hráčů byly na vysoké úrovni. Nebylo vůbec jednoduché zde hrát. Takže tady vidím potenciál a budu se snažit některé věci ještě zlepšit. V tuto chvíli je důležité soustředit se na A-tým, určitě dojde k propojení s rezervními a mládežnickými týmy," dodal.

O nové akvizici se na klubových stránkách rozhovořil i pedseda Belaník: "Především jsme potřebovali člověka, který zná slovenskou ligu, náš tým i soupeře a má čerstvé zkušenosti z podzimu, kdy působil v Bystrici. Má detailní přehled a zároveň je jazykově vybavený, protože v týmu máme několik cizinců. Zároveň, co se týče systému, preferuje rozestavení 3-4-3, které je nám momentálně vlastní. To jsou nejdůležitější argumenty pro to, abychom mohli kontinuálně pokračovat v nastaveném trendu. Na jaře náš tým sledoval, takže má přehled."

Program Žiliny. Flashscore

"Na podzim jsme si vytvořili bodový polštář, který se však na jaře snížil. Dnes jsme na čtvrtém místě, ale chceme ze sebe vydat maximum. K tomu směřuje i tato změna, abychom zachránili sezonu, což znamená znovu se probojovat do evropských pohárů. Evropská atmosféra je specifická a v Evropě chceme účinkovat," prozradil cíle klubu.

Šest kol před koncem předkola Niké ligy je Žilina na třetím místě ve skupině o titul.