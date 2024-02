Messi na olympiádě? Má otevřené dveře, pozvánka přijde, hlásí trenér Mascherano

Lionel Messi (36) by si prý mohl zahrát na letošních olympijských hrách v Paříži. Jeden z nejlepších fotbalistů všech dob má podle trenéra argentinské reprezentace do 23 let Javier Mascherano (39) na turnaj otevřené dveře.

Argentina si zajistila účast na olympijských hrách poté, co v neděli porazila Brazílii 1:0 ve finále čtyřčlenného jihoamerického kvalifikačního turnaje. Na otázku ohledně možnosti, že by 36letý Messi mohl hrát v Paříži, odpověděl jeho bývalý spoluhráč z Argentiny a Barcelony Mascherano novinářům celkem jasně.

"Každý zná můj vztah s Leem a přátelství, které jsme si vytvořili. Vždycky jsem říkal, že hráč jako Leo má otevřené dveře a jeho nominace bude samozřejmě záviset na něm, na jeho rozhodnutích a na jeho čase. Ale pozvánka určitě bude," řekl.

Útočník Interu Miami Messi, který dovedl Argentinu k vítězství na mistrovství světa 2022 v Kataru, získal s národním týmem zlato na olympijských hrách v Pekingu v roce 2008.

Mužský turnaj na pařížské olympiádě se uskuteční od 24. července do 9. srpna. Týmy mohou mít v nominaci tři hráče starší 23 let (narozené před 1. lednem 2001).