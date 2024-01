Suárez vstřelil premiérový gól za Miami, ale Inter padl po přestřelce s Al Hilalem

Saúdskoarabský fotbalový klub Al Hilal vyhrál v pondělním přípravném utkání s americkým týmem Inter Miami po divoké přestřelce 4:3. V nových barvách se poprvé prosadil uruguayský kanonýr Luis Suárez (37).

Domácí měli velmi dobrý vstup do utkání, když po gólech Mitroviče a Al-Hamdana vedli 2:0. Pak ale snížil Luis Suárez, pro kterého to byl první gól ve třetím zápase za Miami. Jenže brzy přidal další branku Michael a znovu to bylo o dva góly.

Lionel Messi však v 54. minutě z penalty snížil na 2:3 a zanedlouho asistoval u vyrovnávacího gólu Ruize. Poslední slovo však měl Al Hilal, kterému v zajímavém přípravném střetnutí vystřelil výhru Malcolm.

Inter Miami odehrál třetí zápas před začátkem nové sezony MLS. Po remíze se Salvadorem si připsal druhou prohru, když předtím padl i s Dallasem. Al Hilal odehrál první zápas od 29. prosince, kdy začala dlouhá přestávka místní nejvyšší soutěže, která se naplno znovu rozjede až 15. února.

