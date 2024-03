Norsko – Česko: Barák se Haškovi odvděčil vítězným gólem

Vítězným gólem z přímého kopu podtrhl Antonín Barák (29) příběh velkého návratu. Za národní tým nastoupil naposledy loni v březnu, nový trenér Ivan Hašek (60) ho ale ve své první nominaci neopomněl s poukazem, že dokáže rozhodovat zápasy. Tak se i stalo. Záložník Fiorentiny po výhře 2:1 v Norsku uvedl, že mu reprezentace chyběla, ohlížet se zpátky a srovnávat atmosféru s érou Jaroslava Šilhavého nicméně odmítl.

Vypadl z mužstva za ne zcela vyjasněných okolností. Šilhavý ho přestal povolávat, protože podle něj porušil interní pravidla. Hašek však hned při první příležitosti povolal Baráka zpátky. "Tonda tady chyběl. Takových hráčů v Česku zase tolik neběhá, aby měli takovou kvalitu na míči. Je schopen rozhodovat zápasy, myslíme si, že má mužstvu co dát," poukázal kouč na nominační tiskové konferenci.

Nemohl tušit, že hned v Oslu se jeho slova naplní a Barák se stane hrdinou. "Jsem strašně rád za celý realizační tým i celý nový tým, který se tady teď tvoří. Mám z toho hrozně dobrý pocit už od začátku srazu. Vítězství, které se nerodilo lehce. Tohle jsme přesně potřebovali, dobrý výsledek hned na startu," řekl rodák z Příbrami v rozhovoru pro FAČR.

"Je mi krásně od začátku srazu. Strašně jsem se na něj těšil, když jsem se dozvěděl od trenéra nominaci. Je tady cítit takové příjemné napětí, příjemná energie. Byl to v řadě směrů těžký zápas. Pro nás je určitě důležité, že jsme začali vítězstvím," popsal v České televizi.

V 85. minutě se střídající hráč postavil k přímému kopu a devátou trefou za národní tým rozhodl. "Exekuci přímých kopů jsme si před zápasem nijak neurčovali, pokud vím, tak ani penaltu. Vzal jsem si to, protože jsem cítil, že to bylo pro leváka. Koukal jsem ještě po Páťovi Schickovi, ale blížil se konec zápasu, tak toho asi měl už dost. Věřil jsem si, od první chvíle jsem věděl, že chci kopat. Domlouvali jsme se ještě s Hložanem, ale když jsme viděli zeď, tak i Adam říkal, že to přes ni nepůjde, byly v ní docela věže. Takže jediná možnost byla na stranu gólmana. Ještě stál docela uprostřed, takže jsem rád, že to tam pěkně sedlo."

Jestliže celý tým zažívá nový start, pak Barák obzvlášť. "Radost mám za celé mužstvo i všechny trenéry. Od začátku cítím důvěru, kterou chci splatit na hřišti. Ať za mě mluví výkony, ne slova. Chci ukázat, že mám kvalitu na to, abych tady hrál. To je můj jediný cíl. Každý gól za nároďák je skvělý. Celý rok mi repre hrozně chyběla, já každý zápas tady prožívám dvakrát víc než na klubové úrovni. Chci být úspěšný a věřím, že tahle generace na to má. Že můžeme být konkurenceschopní."

Srovnávat realizační tým dříve pod Šilhavým a nyní s Haškem odmítl. "Nechci o tom mluvit. Naopak se chci soustředit jen na naše výkony a neohlížet se zpátky. Nebudu říkat, kdo je lepší, nebo horší. Věřím, že českému i světovému fanouškovi do budoucna ukážeme jasný styl hry a že se nám bude dařit."

V poslední době se mu daří také ve Fiorentině. "Cítím se skvěle. Dostal jsem se do skvělé kondice. Poté, co se v lednu řešil můj přestup, jsem si jasně nastavil priority. Vyčistil jsem si hlavu, mám obrovskou chuť na všech frontách a věřím, že to ještě bude výjimečná sezona."