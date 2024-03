Norsko – Česko: Zima poprvé skóroval za národní tým a pomohl ubránit Haalanda

David Zima (23) si v jubilejním 20. mezistátním utkání připsal první gól v dresu národního týmu. Vyrovnávací trefou položil základ k vítěznému obratu, reprezentace nakonec při obnoveném debutu trenéra Ivana Haška vyhrála v přípravném zápase v Norsku 2:1. Obránce Slavie navíc pomohl uhlídat hvězdného Erlinga Haalanda (12), vyhlášený kanonýr Manchesteru City se podle něj na hřišti prezentoval jako férový soupeř.

Domácí vedli, ale Zima si ve 37. minutě naběhl na centr Tomáše Součka z pravé strany a hlavou zblízka dal první gól za národní A-mužstvo. "Šel jsem tam tak trochu na blind, ale věděli jsme, že špatně zavírají zadní tyč. Když jsem pak viděl trajektorii centru, tak jsem si byl jistý, že to tam dám. A jsem rád, že to fakt vyšlo," řekl České televizi navrátilec z Itálie, který byl vyhlášen hráčem utkání.

Rozhodně není žádný kanonýr. Teprve čtvrtou brankou v profesionální kariéře se odměnil za dlouhý, osmdesátimetrový sprint. "Vlastně jo. Chodím tam takhle vždycky, nechci nic vypouštět. Suk vyhrál důležitý souboj před centrem, věřil jsem, že mi přijde balon na hlavu. A v tu chvíli už jsem věděl, že to musím proměnit. Že to byl první gól? Nevím, mám normální pocity, jsem vždycky připravený na všechno," uvedl obránce z rozhovoru s novináři.

V zimě se z Itálie vrátil do Edenu a v Oslu pomohl uhlídat kanonýra Haalanda. "Souboje s ním byly jiné, než jsem čekal. Když ho sledujete v televizi, máte respekt, protože víte, kolik dává gólů. Je to top hráč. Ale pokud nemá servis, dá se ubránit týmovou prací spoluhráčů. Jeden na jednoho je to samozřejmě složité, protože má taková světová klasa všechno, ale zvládli jsme to," popsal gólovou mašinu ze City.

Jednou ho Haaland ve vzduchu přece jen převálcoval, zachraňovat pak musel brankář Staněk. "Udělal jsem maximum, ale to je ta top klasa. Šel tam skvěle. Kila, váha, výskok, dynamika... To se složitě brání. Vždy má výhodu hráč, který jde proti balonu. Máte sílu v akceleraci a v pohybu směrem vpřed. I kdyby to bylo naopak. Jindra podržel, to je týmovost. Individuálně by to nešlo. Jinak s Haalandem to ani nebolelo. Bylo to v pohodě. Je to férový hráč. Respekt. A pro mě zkušenosti. Nestihli jsme si nic říct, já nejsem moc komunikativní. S hráči, které neznám, se moc během zápasu nebavím," pronesl rodák z Olomouce.

Český tým přečkal v Norsku řadu těžkých okamžiků, novou éru ale nakonec začal úspěšně. "Vítězství je vždycky pozitivní. Impulz je každý zápas za nároďák. Když tady jste, máte štěstí, že jste mezi vyvolenými, kteří mohou reprezentovat zemi. Každý do toho vždycky musí dát maximum. Nehledě na to, jestli se hraje přípravák, nebo mistrák, jestli se mění trenér, nebo je všechno stejné... Ale jsme rádi, že jsme to zvládli," vyzdvihl Zima.