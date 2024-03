Norsko – Česko: Bude hrát Haaland? Cítím se dobře, jsem připravený, vzkázal střelec

Největší hvězdě norských fotbalistů Erlingu Haalandovi (23) nic nebrání v tom, aby nastoupila v pátečním přípravném duelu proti české reprezentaci. Haaland na dnešní tiskové konferenci potvrdil, že je fit. A kouč Staale Solbakken už na začátku týdne předeslal, že když budou jeho esa Haaland a Martin Ödegaard v pořádku, do zápasu je pošle.

Norská média přitom zkraje týdne informovala o tom, že kanonýr Manchesteru City odkulhal z tréninku. "Cítím se dobře. Z tréninku jsem neodešel, zvládl jsem to, co ostatní. Nevím, kdo napsal, že jsem měl problémy... Na zápas jsem připravený," uvedl Haaland, který vedle svého fotbalového umění proslul tím, že se mezi novináře vydá jen svátečně.

Plavovlasý démon na úterním tréninku při střele zaškobrtl, chvilku lehce kulhal, nicméně na první pohled to nevypadalo, že jde o něco vážného. V Norsku přitom panují vážné obavy o to, aby pořád mladého hráče nesemlel kolotoč zápasů, jichž neustále přibývá. "Problém nicméně není počet utkání, nýbrž kvalita výkonu. Nemůžete ode mě čekat, že odehraju 70 zápasů a v každém z nich předvedu 1000 sprintů. Čím víc zápasů, tím jde kvalita výkonů níž a níž," prohlásil.

A vzápětí nepřímo naznačil, že do duelu s Českem nepůjde úplně na maximum. "Je hezké nastoupit za reprezentaci. Ovšem nebudu lhát, zápas proti Arsenalu příští víkend je o něčem úplně jiném. Co nadělám. Kalendář je nabitý k prasknutí a já s tím nesvedu nic jiného, než že ho dodržím. Takový je byznys," pokrčil rameny.

Každopádně kouč Cityzens Pep Guardiola mu dal jasné instrukce. "Řekl mi: 'Pokud se nevrátíš v pořádku, přetrhnu tě!'" usmíval se Haaland. A byl částečně rád za to, že mu neúčastí Norska na letním mistrovství Evropy ubude v nabitém programu pět, šest zápasů. "Samozřejmě, že bych v Německu rád byl. Nicméně aspoň si takhle konečně trochu odpočinu. To se mi nestalo od dob, co jsem hrál za Molde," vrátil se do roku 2018.

Haalandovo dnešní vystoupení pro média bylo v Norsku první takové od září 2022, kdy se stal čerstvě hráčem anglického velkoklubu. V jeho barvách se pak oficiální předzápasové tiskové konference zúčastnil za necelé dvě sezony jednou jedinkrát, a sice zkraje tohoto měsíce v Kodani před úvodním zápasem play off Ligy mistrů. Zvlášť během svého působení v Dortmundu byl pověstný tím, jak dokázal žurnalisty odradit svými úsečnými jednoslovnými odpověďmi.

Nory dnes proto zajímalo, jestli se změnil a bude směrem ke sdělovacím prostředkům víc otevřený. "Myslím, že není důležité tolik mluvit ústy, jako spíš nohama, o což se snažím," odvětil s úsměvem. Čeští obránci se o tom budou moci přesvědčit v pátek sami.