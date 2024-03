Gabriel o reprezentaci: Nominace mě zaskočila. Euro? Všichni víme, že je tu Vláďa Coufal

Obránce Adam Gabriel (22) je možná nejpřekvapivějším jménem v první nominaci nového trenéra české fotbalové reprezentace Ivana Haška (60). Bek dánského Midtjyllandu připustil, že ho premiérová pozvánka do národního A-mužstva přímo až zaskočila. Haškovu nominaci označil za odvážnou, věří však, že potvrdí, že šanci dostal právem. Na tiskové konferenci řekl, že by byl v nadcházejících dvou březnových přípravných zápasech v Norsku a s Arménií vděčný i za pět minut na hřišti.

"Mě to možná přímo až zaskočilo, abych pravdu řekl, protože se mnou nikdo nějak v intenzivním kontaktu nebyl. O to příjemnější to pro mě bylo, v podstatě jsem se to dozvěděl až z nějakého instagramového příspěvku. Zároveň jsem si prošel nějakým obdobím kolem Vánoc, měl jsem tam zranění kolene. Navíc si pořád si myslím, že jsem v Dánsku docela nový," řekl Gabriel.

"Takže myslím, že se tady najde hodně lidí, kteří jsou z nominace překvapení jako já. Ale věřím tomu, že to má nějaké opodstatnění. Kdo mě dlouhodobě sleduje, tak ví, že se nějakým způsobem posouvám," doplnil pravý obránce, který působí v Midtjyllandu od léta.

Trenér Hašek národní tým omladil a vedle Gabriela povolal další čtyři úplné nováčky. "Z mého pohledu je to docela odvážná nominace od trenéra, v pozitivním slova smyslu. Mě to zaskočilo, ale líbí se mi to. Jestli se nám povede nějaký úspěch, bude to velká vzpruha, energie a motivace do budoucna," prohlásil Gabriel, který již prošel reprezentační jednadvacítkou.

Věří, že aspoň v jednom z nadcházejících dvou přípravných zápasů nastoupí. "I kdyby se tam člověk měl dostat na pět minut, je to prostě něco, co vám už nikdo nevezme. Já jsem byl šťastný, že jsem tu pozvánku vůbec dostal. Další krok je teď dostat nějakou tu minutu na hřišti," řekl Gabriel.

Adam Gabriel se musel jako nováček představit zbytku týmu. @ceskarepre_cz

Na možnou nominaci na letní mistrovství Evropy zatím příliš nemyslí. I proto, že šanci dostal také kvůli tomu, že ve výběru chybí Vladimír Coufal. Stabilní pravý bek české reprezentace byl kvůli návštěvě diskotéky v Olomouci před závěrečným zápasem kvalifikace v listopadu proti Moldavsku ještě pod tehdejším trenérem Jaroslavem Šilhavým spolu s Janem Kuchtou a Jakubem Brabcem vyřazen z mužstva. Hašek jej sice na březnový sraz nepovolal, ale dveře do týmu mu nezavřel.

"Euro motivace je, ale já jsem byl vždy realista. Vše beru po krůčcích. Když se ohlédnu zpět, před chvilkou jsem se plácal v béčku Sparty. Pak jsem se dostal do Hradce, kde jsem se také chvíle sžíval. Teď jsem v Midtjyllandu, dnes sedím tady. Takže nejdřív bych chtěl tu minutu na hřišti a doufám, že to bude tenhle sraz," řekl Gabriel. "Všichni víme, že je tady Vláďa Coufal. Sice víme, co se stalo, ale pořád víme, jaké má kvality. To se nezapře. Je to sport a bude se to skládat podle kvalit," doplnil.

Program české fotbalové reprezentace. Livesport

V Midtjyllandu je maximálně spokojený, tým vede dánskou ligu. "Každý úspěch beru všemi deseti, i maličkosti. Když jsem přišel do Midtjyllandu, ač to třeba není úplně věhlasný klub, tak jsem byl trochu vykulený," podotkl. "Když jsem viděl to zázemí a jednoduše řečeno proinvestované peníze do něj a do hráčů, tak si člověk uvědomí, že tady asi někdo nemá hluboko do kapsy a nebojí se dělat sebevědomé kroky. Dánská liga je specifická, jednotlivci jsou tam velmi kvalitní a technicky vyspělí. Jsem v týmu, který má nejvyšší ambice, zatím se nám daří. Takže jednoznačně spokojenost," dodal.