Brazílie letos v létě vypadla na mistrovství světa v osmifinále s Norskem a proti Japonsku prohrála už podruhé během 13 měsíců. Romáriovi, mistru světa z roku 1994, došla trpělivost. "Ancelotti, je konec! Sbal si věci a jdi pryč," vzkázal trenérovi na sociálních sítích. Zpochybnil také jeho dosavadní působení u reprezentace a zdůraznil, že Brazílie si nemůže dovolit v současném stavu pokračovat.
Ancelotti reagoval na kritiku před úterním přípravným zápasem se Singapurem, který kvůli trestu stráví na tribuně. "Toto je demokratická země se svobodou projevu. Každý může říkat, co chce," uvedl. Následně přidal i jízlivou poznámku na adresu někdejší hvězdy PSV. "Romário hodně mluví, a to je jeho plné právo. Není na mně, abych posuzoval, jestli říká správné, špatné, nebo hloupé věci," kontroval italský kouč.
Ancelotti zároveň uznal, že brazilská reprezentace musí podávat lepší výkony. "To nestačí, musíme být lepší. U brazilské reprezentace se cítím dobře, ale vím, že se musíme zlepšit, abychom z ní opět udělali nejlepší tým na světě," přiznal. Zdůraznil však, že mužstvo stále prochází přestavbou a trenérský štáb zkouší nové hráče, takže nelze očekávat okamžité výsledky.