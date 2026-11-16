"Myslím, že je třeba pochválit kluky, kteří nastoupili poprvé. Odvedli dobrou práci, klobouk dolů před nimi. Sestava byla výrazně pozměněná, průběh byl takový, jaký byl. Nakonec jsme měli více vyložených šancí a mohli jsme vyhrát, škoda," řekl Lukáš Haraslín v rozhovoru pro Sport TV.
Slovenský reprezentant se vyjádřil k neuznanému gólu, u něhož rozhodčí zkoumali několik situací. "Kontrolovali tři situace, dvě prošly a nakonec ta třetí neprošla, protože Boženík prý při střele clonil brankáři. Musíme si ale odnést pozitivní věci," dodal.
Premiéru v národním týmu si odbyl Tobiáš Pališčák. Podle něj šlo o náročný duel proti organizovanému soupeři, který chtěl své působení zakončit vítězstvím. "Soupeř byl dobře organizovaný, chtěl hrát fotbal a šel za vítězstvím. Byl to těžký zápas a celkově se hrálo nahoru dolů, takže remíza je asi spravedlivá," zhodnotil.
Zajímavé bylo, že o svém startu předem neinformoval ani nejbližší. "Rodině ani známým jsem neříkal, že budu hrát, takže teď nedokážu říct, jak reagovali, když se to dozvěděli," prozradil s úsměvem. Róbert Boženík poukázal na výrazně pozměněnou sestavu a příležitost pro mladší hráče.
Navzdory několika chybám podle něj tým ukázal svou kvalitu. "Byl to opravdu náročný souboj, chybělo nám hodně hráčů základní sestavy a šanci dostali i mladí kluci. Myslím, že jsme hráli dobře. Měli jsme mladou sestavu a debutanty, objevily se i chyby, ale k tomu to patří," uvedl útočník.
Slováci si podle něj museli dávat pozor především na rychlé protiútoky soupeře. "Kazachstán má hráče pro brejky, to jsme se snažili kontrolovat. Přesto si tímto způsobem vytvořili největší šance, ale i my jsme ukázali kvalitu. Na konci je škoda Marcelliho šance, mohli jsme jet domů ještě šťastnější," pokračoval.
Hlavní trenér Vladimír Weiss po závěrečném hvizdu připomněl, že povinností bylo zajistit si postup. Mrzelo ho však, že mužstvo nedokázalo získat více bodů, přestože podle jeho slov k tomu mělo příležitosti.
"Byla to naše povinnost postoupit. Věřil jsem, že dnes můžeme mít o dva body více, případně je získat proti Faerským ostrovům. Postup jsme ale splnili, neprohráli jsme, jen musíme být efektivnější. Takové šance, jakou měl Marcelli, musíme proměňovat. Právě takové situace rozhodují zápasy," zdůraznil Weiss.
Trenér nebyl spokojený především s prvním poločasem, po přestávce a střídáních však viděl zlepšení. "V prvním dějství jsme nebyli dobří ve středu pole, po střídáních to pak bylo lepší. Všichni se snažili, byli tam mladí debutanti. Za druhý poločas bychom si zasloužili vyhrát, za první ne," zhodnotil.
Zápas mu zároveň poskytl další informace o hráčích, které mohl vidět v reprezentační akci. Samostatně se vyjádřil i k debutantovi Pališčákovi. "Hodně jsem toho viděl, ukázalo mi to dost a je na čem pracovat. Pališčák podal dobrý výkon, ale udělal také mnoho pozičních chyb, které si musíme rozebrat," dodal.
Pozornost se soustředila také na Adriána Kaprálika. Při vítězném gólu ho totiž píchlo v noze a následně zamířil na vyšetření. Jeho zdravotní stav zatím není známý.