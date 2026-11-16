"Samozřejmě jsem s minutáží spokojený nebyl, ale to je fotbal. Nejdříve se musím naplno dostat do formy ve West Hamu a potom i v reprezentaci. Vzhledem k tomu, kolik jsem toho za národní tým v minulosti odehrál, jsem tady pořád proto, abych reprezentoval a hrál. Věřím, že od příštího srazu budu zase platnější a platnější," řekl Souček, který proti Španělům nastoupil až v 84. minutě.
Komunikaci s reprezentačním trenérem Santim Deniou, kterou si pochvaloval již před srazem, hodnotil pozitivně. Obsah jejich rozhovorů prozradit nechtěl. "Musím říct, že trenér komunikuje tak, jak má. Nebudu ale prozrazovat, co si mezi sebou říkáme, ať už před reprezentačním srazem, nebo během něj," uvedl bývalý kapitán národního týmu.
Souček se do reprezentace vrátil po několikaměsíční zdravotní přestávce, která pro něj představovala nezvyklou zkušenost. "Bylo to pro mě těžké období, protože už více než 11 let hraji profesionální fotbal a bylo to moje první zranění v kariéře. Na jednu stranu je skvělé, že přišlo až teď, ale musel jsem to zvládnout. Byla to nová motivace a nová zkouška. Jsem rád, jak to dopadlo. Vyčistil jsem si hlavu a teď si fotbal zase naplno užívám," řekl. Jeho hlavním klubovým cílem zůstává návrat West Hamu do Premier League.
Češi v Lize národů prohráli všech šest utkání proti Anglii, Španělsku a Chorvatsku. "Musíme k sobě být upřímní. Hráli jsme proti skvělým týmům a musíme si říct, jestli momentálně máme takovou kvalitu, abychom vůbec patřili do Ligy národů A. Byl jsem hrozně rád, že jsme tam postoupili, a moc jsem se chtěl udržet, ale nebyli jsme dostatečně kvalitní na to, abychom tam zůstali," připustil Souček.
Sestup považuje za motivaci. "Příště budeme hrát Ligu národů B a ukáže se, jestli dokážeme být znovu první a postoupit zpátky mezi elitu. Je to nová motivace do příštích zápasů a kvalifikace, abychom ukázali, že umíme hrát výsledkově i proti těm nejlepším," doplnil.
Navzdory nepříznivým výsledkům hodnotil atmosféru v národním celku pod Deniou pozitivně. "Máme nový cyklus a nového trenéra. To pozitivní, co je všude okolo, vnímáme i uvnitř týmu. Rádi se vidíme, společně trénujeme a myslím si, že je tam hodně pozitivních věcí. Věřím, že to bude od března vidět i na výsledcích. Jsem rád, jak se teď reprezentace bere, ale musí k tomu přijít také výsledky, aby to bylo ještě lepší," dodal Souček.
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