Ještě před závěrečným utkáním skupiny figurovalo Německo na třetím místě tabulky. Po dominantním představení proti dosud neporaženým Nizozemcům se však posunulo až na první příčku. Klopp tak mohl být s výkonem svých svěřenců maximálně spokojený. "Všichni pojedou domů s úsměvem na tváři a minimálně další tři nebo čtyři měsíce nebude nikdo německou reprezentaci zpochybňovat," prohlásil Klopp v rozhovoru pro televizní stanici ARD.
"Místo toho si budou říkat: 'Tohle by se opravdu mohlo proměnit v něco velkého,'" pokračoval bývalý trenér Liverpoolu, který se národního týmu ujal v létě po brzkém vyřazení Německa na mistrovství světa.
Pondělní utkání se proměnilo v jednoznačnou záležitost. Němci soupeře místy prakticky nepouštěli do hry a jejich ofenzivní představení přineslo hned pět branek. Dvakrát se prosadil Florian Wirtz, po jednom gólu přidali Derry Scherhant, Nico Schlotterbeck a Brajan Gruda, který navíc zaznamenal dvě asistence.
"Máme fantastické fotbalisty a skvělé osobnosti. Kluci dokonce překvapují sami sebe," pochvaloval si Klopp, jenž má s německým svazem uzavřenou smlouvu zahrnující evropský šampionát v roce 2028 i mistrovství světa o dva roky později.
Od překvapivého vyřazení s Paraguayí v osmifinále světového šampionátu přitom uplynulo pouhých 150 dní. Německý výběr však pod vedením nového kouče ukazuje výrazný progres a zkušený stratég věří, že současná generace má před sebou slibnou budoucnost. "Máme tady několik neuvěřitelných hráčů a zároveň přichází další generace," vyzdvihl Klopp kvalitu i perspektivu svého mužstva.
Němci nyní vyhlížejí páteční los čtvrtfinále Ligy národů, který se uskuteční ve Švýcarsku. Mezi jejich potenciální soupeře patří úřadující mistři světa ze Španělska, Portugalsko nebo Belgie. "Už jsem se na možné soupeře podíval. Je to opravdu hodně náročná sestava. Už teď se na to těším," uzavřel Klopp, který se s německou reprezentací pokusí navázat na přesvědčivý výkon z Berlína.