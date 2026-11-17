Pališčák ještě na začátku tohoto roku působil v žilinském béčku. V současnosti hraje Evropskou ligu s Plzní a nově je také reprezentantem. "Nebyl to pro mě nejjednodušší zápas. Bylo to něco nového, takže si ještě musím zvyknout. Nejsem tu přece dlouho. Jsem ale velmi rád, že mi trenér dal šanci, a budu se dál snažit na sobě pracovat a jednoduše se ještě více zdokonalovat, abych mohl nastupovat pravidelněji," uvedl mladík po duelu na půdě Kazachstánu (2:2).
V klubu však zastává pozici stopera v systému se třemi obránci. "Není to úplně moje pozice a necítil jsem se tam nejlépe. Když tam ale budu nastupovat delší dobu, myslím si, že si zvyknu. V klubu to nehrajeme a ani já jsem to předtím příliš často nehrál, takže to bylo něco jiného," dodal Pališčák, s nímž si premiéru za národní tým odbyl také záložník Sebastian Nebyla z Jablonce.
Ze zkušenějších hráčů nastoupil v základní sestavě Róbert Boženík, který prolomil střelecké trápení v soutěžních zápasech a skóroval téměř přesně po třech letech. Po utkání měl radost z postupu z Ligy C, kde Slováci strávili tři sezony: "Upřímně si myslím, že nás všechny mrzelo, že jsme v posledních letech sestoupili do nižší kategorie. Ty zápasy jsou opravdu náročné, protože hodně cestujete a nastupujete proti soupeřům, kteří většinou hrají z bloku a jsou nepříjemní. Dnes už každá země opravdu umí hrát fotbal, stejně jako Faerské ostrovy. Mají opravdu šikovné fotbalisty."
"Je to náročné a upřímně říkám, že z této divize není jednoduché postoupit. Jsme za to šťastní. Když v létě přišel k mužstvu trenér Weiss, řekl, že se nebudeme bavit o ničem jiném než o postupu. Všechno jsme tomu tedy podřídili. V Lize B nás čekají lepší a kvalitnější soupeři. Opravdu se musíme připravit. A teď už se díváme k prosinci, kdy proběhne los kvalifikace na mistrovství Evropy. Věříme, že dostaneme dobrou skupinu a znovu si to s nimi rozdáme," prohlásil Boženík.
Haraslín s páskou
Kapitánskou pásku měl v nepřítomnosti Milana Škriniara křídelník Lukáš Haraslín. Při premiéře v této roli byl jedinou z opor, která odmítla předčasné volno po duelu s Faerskými ostrovy. Ve druhém poločase vyslal na brankáře Stase Pokatilova nebezpečnou střelu, kterou kazašský gólman pouze vyrazil před Davida Strelce. Ten skóroval, ale VAR odhalil ofsajd.
"Už ani nevím, co se tam stalo. Nejdříve mi rozhodčí řekl, že kontroluje dvě situace. Nejprve moje postavení a potom postavení Strelce, jestli náhodou nebyl v ofsajdu. Nakonec ale odhalil třetí situaci, při níž mi řekl, že se Božo dotkl míče. Ptám se Roba, jestli se toho míče dotkl, a on říká, že ne," uvedl bývalý hráč Sparty.
"Já už těm pravidlům nějak moc nerozumím. Dobře, možná zmátl brankáře, ale nepřeběhl před ním a nestínil mu. Myslím si, že brankář by ten zákrok udělal tak jako tak. Takže říkám, že těm pravidlům už asi přestávám rozumět, ale je to škoda," pokračoval.
V Astaně mu na levé straně chyběl Dávid Hancko, s nímž tvoří nebezpečnou dvojici směrem dopředu. "Myslím si, že jsem schválně chodil více do středu. Věděli jsme, že budou hrát v hlubokém bloku, a bylo potřeba to nějak rozvířit. I gól, který nebyl uznán, padl vlastně po náběhu středním prostorem. Bylo to tedy schválně, ale Mesík dnes po lajně opravdu odvedl dobrou práci. Jak jsem řekl, nejen on, ale také hráči, kteří dostali poprvé šanci v reprezentaci," uzavřel.