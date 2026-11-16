Utkání na Olympijském stadionu v Berlíně mělo slavnostní nádech, neboť se s německou reprezentací po 86 startech rozloučil obránce Antonio Rüdiger a tamní národní tým po 77 letech naposledy oblékl dresy značky Adidas. Na hřišti však v úvodu byli nebezpeční spíše Nizozemci, kterým chyběli zranění Virgil van Dijk či Frenkie de Jong.
Z rychlých protiútoků zahrozili Crysencio Summerville a Donyell Malen. Němci se osmělili až po půlhodině hry, kdy berlínský rodák Derry Scherhant nejprve trefil tyč, ale ve 41. minutě už si pohrál s kapitánem hostů Denzelem Dumfriesem a parádní ranou do šibenice otevřel skóre.
Po změně stran nejprve Scherhant zahodil velkou příležitost a na druhé straně přestřelil hlavičkující Dumfries, pak už ale domácí výběr spustil gólovou smršť. V 60. minutě oslavil jubilejní 50. reprezentační start brankou po narážečce se Scherhantem záložník Wirtz.
O pět minut později zužitkoval přímý kop Grudy stoper Nico Schlotterbeck a definitivně zlomil odpor hostů. V závěrečné dvacetiminutovce pak Kloppův tým dokonal debakl – v 71. minutě přidal Wirtz po další Grudově přihrávce svůj druhý zásah a v 77. minutě uzavřel účet večera sám Gruda, který dorazil Scherhantovu střelu od tyče.
Německo tak opanovalo skupinu a při pátečním losu čtvrtfinále ve švýcarském Nyonu může narazit mimo jiné na mistry světa ze Španělska či Belgii.
Řekové po debaklu 0:7 s Nizozemskem potřebovali k udržení postupové naděje bezpodmínečně zvítězit, v první půli však naráželi na výborně chytajícího Djordjeho Petroviče. Nejaktivnější Christos Tzolis nejprve mířil po teči těsně vedle a po půlhodině hry prověřil srbského gólmana nebezpečnou střelou.
Petrovič následně zlikvidoval i pokusy Christose Zafeirise s Lazarosem Rotou a Konstantinos Koulierakis po rohu hlavičkoval zblízka mimo. Hosté se zmohli jen na tečované zakončení Luky Joviče, které Christos Mandas těsně před přestávkou bez potíží pokryl.
Po změně stran domácí nadále diktovali tempo, vyložených šancí ale ubylo a Petrovič zasahoval pouze proti šanci Konstantinose Karetsase. Zhruba 20 minut před koncem už se však Řekové dočkali – střídající Giorgos Masouras si naběhl na centr Vangelise Pavlidise a z ostrého úhlu poslal míč do sítě.
Až inkasovaná branka probudila pasivní Srby, kteří se v závěru pokusili o vyrovnání, souvislejší tlak si ale vytvořit nedokázali. Nejblíže gólu byl Nikola Milenkovič, jehož oblouček hlavou skončil na břevně. Řekové si těsný náskok pohlídali, ukončili třízápasové čekání na výhru a částečně si spravili chuť po výprasku od Nizozemců.
Na postup do čtvrtfinále jim ale zisk tří bodů nestačil a ve skupině A2 obsadili třetí příčku za Německem a Nizozemskem, o čemž rozhodla horší vzájemná bilance těchto dvou zemí. Srbsko naopak zakončilo skupinu bez jediného bodu se šesti porážkami, natáhlo sérii bez čistého konta na 15 utkání, přesto se díky výsledkům ostatních týmů na posledních místech vyhnulo přímému sestupu a zahraje si baráž. Do divize B s jistotou míří Česko a Turecko.
Další zápasy
Ve skupině B1 udrželo druhou příčku zajišťující baráž o postup Slovinsko, jemuž se venku podařilo porazit Severní Makedonii 3:0. O vítěznou branku se v 29. minutě postaral slávista Danijel Šturm, navíc přidal i tu závěrečnou. Vítězství v téže skupině a automatický postup mělo v kapse již před posledním kolem Švýcarsko. To si na závěr dokráčelo pro triumf 4:0 nad Skotskem.
V parádní sérii pokračují Faerské ostrovy, které doma od začátku roku 2024 prohrály jen jedinkrát. Dařilo se jim také v pondělí večer, kdy zdolaly Moldavsko 1:0 díky trefě Akiho Samuelsena. Pojistily si tím druhou příčku ve skupině za Slovenskem, o kterou se přely právě se svým posledním soupeřem.
Jasno o všech příčkách už je také ve skupině C4. Se 14 body ji ovládl Island, jenž si na závěr poradil 3:0 s Lucemburskem, které zapsalo bilanci jedné výhry a pěti porážek. Do baráže půjde Estonsko, jemuž se zadařilo proti Bulharsku, nad nímž zvítězilo 2:1.
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