Chladné hlavy a čerstvé nohy. Kloppův tým se připravuje na důležitou bitvu o Liverpool

Jürgen Klopp (56) vyjádřil na tiskové konferenci před 244. Merseyside derby přesvědčení, že Liverpool může na hřišti Evertonu uspět díky chladným hlavám a čerstvým nohám. Jeho tým se v bitvě o Liverpool, v níž půjde o titul i o záchranu, bude muset obejít bez zraněného Dioga Joty (27).

Při nedělní výhře 3:1 ve Fulhamu nezařadil Klopp i s ohledem na středeční derby do základní sestavy řadu opor včetně Mohameda Salaha, Ibrahimy Konatého, Dominika Szoboszlaie, Darwina Núñeze či Alexise Mac Allistera.

"Museli jsme to udělat. Uvidíme, co teď můžeme udělat pro tento zápas. Doufám, že budeme mít na hřišti opět hodně čerstvých nohou," řekl novinářům Klopp, jehož tým je v Premier League druhý před obhájcem titulu Manchesterem City, který má zápas k dobru.

Everton, který vinou porušení finančních pravidel přišel o osm bodů, naopak bojuje o záchranu. Momentálně okupuje 16. pozici a na sestupové pásmo má k dobru pět bodů. Do konce soutěže zbývá pět kol.

Portugalský ofenzivní univerzál Jota, který dal ve Fulhamu třetí gól Reds, bude dva týdny mimo hru kvůli zranění. "Se všemi drobnými komplikacemi, ať už jde o zranění nebo výsledky, se musíme vypořádat," prohlásil německý kouč, podle něhož jsou venkovní souboje s Evertonem vždy velkou výzvou.

Ostatně devět z posledních 11 Merseyside derby v Goodison Parku skončilo remízou. "Fanoušci tam dokážou vytvořit dobrou atmosféru a Everton je na zápas vždy dobře připraven. Derby horečka se dostane do našich hlav, ale my musíme zůstat v klidu. To bude důležitý aspekt úspěchu," dodal Klopp, který se po sezoně s Liverpoolem rozloučí.