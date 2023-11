Derby Week: Klasyčne derby – jedna z mála radostí v zemi decimované válkou

Dynamo Kyjev a Šachtar Doněck jsou dvěma největšími fotbalovými kluby na Ukrajině. Už přes 30 let, od doby, kdy se rozpadl Sovětský svaz a Ukrajina se stala samostatnou republikou, nevyhrál tamní ligu nikdo jiný. Jejich vzájemné zápasy jsou každoročně hitem sezony. Vedle bitvy dvou fotbalových obrů jde však i o boj mezi hlavním městem Kyjevem a průmyslovou oblastí na východě země – Donbasem. Navíc od roku 2014 nemůže Šachtar kvůli válečnému konfliktu v oblasti hrát ve své krásné aréně, a tak se střet mezi oběma hegemony několikrát proměnil i v klasické městské derby.

Sovětská značka pro svět

Dynamo Kyjev bylo založeno v roce 1927 jako jedna z poboček celostátního "všesvazového" sportovního spolku někdejšího Sovětského svazu. Tato organizace, která dostala "dynamický" a zároveň politicky neutrální název Dynamo, fungovala v rámci země pod hlavičkou i kontrolou KGB (sovětského Výboru státní bezpečnosti). Vedle názvu převzal klub i další symboliku instituce – logo ve tvaru písmena "D", které v psané formě azbuky vypadá velmi podobně jako v latince. Což byl také jeden z aspektů důležitých pro to, aby tyto sovětské celky mohly prorazit i jinde ve světě.

Znak Dynama typický také světlemodrou barvou (často v kombinaci se žlutou) je sportovním fanouškům dobře známý i díky dalším (post)sovětským klubům. Vznikala totiž jak v SSSR (Dynamo Moskva, Dinamo Tbilisi, Dinamo Minsk…), tak i v zemích takzvaného východního bloku. Tedy tam, kde byly ve druhé polovině 20. století u moci komunistické strany se silnou linkou na Moskvu a sovětský režim. Příkladem i v současnosti stále velmi slavných celků jsou chorvatské Dinamo Záhřeb nebo (východo)německé Dynamo Drážďany, v Česku pak stejný název nosí České Budějovice.

Hráči takových klubů nebyli v dobách existence Sovětského svazu oficiálně zaměstnáni jako sportovci, nýbrž byli součástí armády. Takto fungovaly všechny organizace pod touto značkou (nebo i jiné, na podobném principu založené celky) v Sovětském svazu a dalších zemích východního bloku.

Šachtar – klub stachanovců

Klub známý dnes jako Šachtar vznikl v Doněcku v roce 1936 sloučením dvou celků, shodou okolností se oba jmenovaly Dynamo – Dynamo Horlivka a Dynamo Stalino (Stalino byl prosovětský název Doněcku, a to až do roku 1961). Výsledek fúze dostal jméno Stachanovec Stalino, což souviselo s propagandistickým stachanovským hnutím, které bylo na vzestupu právě v době založení.

Pojmenování hnutí a fotbalového celku bylo inspirováno osobou Alexeje Stachanova, horníka působícího v oblasti Doněcku. Proslul neuvěřitelnými pracovními výkony, kterými překonával povinné pracovní normy. Během jedné směny údajně dokázal překročit stanovený limit až čtrnáctkrát. Vládnoucí garnitura vytvářela ze Stachanova kult osobnosti, předkládala ho jako vzor pracujícímu lidu. Členové stachanovského hnutí v honbě za mimořádnými pracovními výkony a pochvalami často nedodržovali bezpečnostní opatření a používali speciálně upravené pracovní pomůcky.

Jejich snažení nezřídka vedlo k těžkým nebo i smrtelným zraněním. Dodnes se obecně mluví o dříčích a údernících, zkrátka mimořádně pracovitých dělnících a zaměstnancích, jako o stachanovcích, a to nejen v ruštině či ukrajinštině, ale i v třeba i v češtině.

V roce 1946 se název klubu změnil na Šachtar, což v překladu znamená horník. Podobně jako Dynamo a další organizace zaštiťující některé z povolání socialistické společnosti (například Lokomotiv, sportovní spolek železničářů), byl i Šachtar jednou z celosvazových "jednot", konkrétně tedy sdružující horníky. Ten doněcký je klubem horníků z obrovské těžební a průmyslové oblasti Donbasu (pojmenované podle řeky Don a výrazu pro uhelnou pánev – basejn). Dalšími významnými fotbalovými veličinami s názvem Šachtar jsou například týmy z kazachstánské Karagandy nebo běloruského Soligorsku.

Sovětská minulost, evropská budoucnost

V dobách Sovětského svazu bylo Dynamo Kyjev jednoznačně nejlepším ukrajinským zástupcem. Patřilo mezi absolutní špičku svazové soutěže a dokonce je co do počtu titulů vůbec nejlepším klubem historie sovětské ligy. Získalo celkem 13 titulů mistra SSSR. Proto se stalo trnem v oku vládnoucí Moskvě a tím pádem i velkým rivalem moskevských velkoklubů Spartaku (12 prvenství), Dynama (11) a CSKA (7).

Kyjevští fotbalisté dokázali uspět dokonce i v evropském měřítku. V roce 1975 vyhráli Pohár UEFA, o 11 let později Pohár vítězů pohárů. V pomyslném žebříčku ukrajinských klubů v rámci sovětského fotbalu za nimi jako za jednoznačnými králi byli předchůdci dnešních týmů FC Dnipro a Zorya Luhaňsk. Šachtar Doněck patřil po většinu doby do sovětského ligového průměru.

I po rozpadu SSSR a vzniku samostatné Ukrajiny měla tamní liga nadále stejné vládce. Mezi lety 1993 a 2001 vyhrálo Dynamo ligu devětkrát v řadě a dařilo se mu i v evropských pohárech. Památný je například hattrick Andrije Ševčenka do sítě Barcelony při výhře 4:0 na Camp Nou.

V průběhu 90. let se však začala zvedat i síla hornického klubu z východu Ukrajiny. Vyvrcholením byl zisk prvního titulu v roce 2002 a nebyl to ojedinělý úspěch. Šachtar od té doby nikdy neskončil v ukrajinské lize hůř než druhý. A vzhledem k tomu, že do elitní dvojky pravidelně patří i Dynamo, na začátku 21. století se zrodila obrovská rivalita, dnes známá už jako "Klasyčne" derby.

Souboj evropského formátu

V sezoně 2008/09 se oba protivníci utkali i na evropské scéně, a to rovnou v semifinále Poháru UEFA. Úvodní zápas v Kyjevě skončil 1:1 a ke stejnému výsledku směřovala i odveta v Doněcku, jenže nakonec rozhodl gól domácích z 89. minuty. Úspěch pak Šachtar korunoval výhrou ve finále proti Werderu Brémy (Tomáš Hübschman tehdy v sestavě vítězů nemohl nastoupit kvůli kartám) a stal se tak prvním (a zatím jediným) klubem v dějinách nezávislé Ukrajiny, jenž triumfoval v některém z evropských pohárů.

Na celou zemi nyní negativně dopadá válka vedená Ruskem. Východní oblast pak je terčem konfliktu ještě podstatně déle, na Donbase se začalo bojovat už v roce 2014. Právě od té doby je Šachtar Doněck bez domova. Jeho moderní aréna pro víc než 50 000 diváků, která byla otevřena v roce 2009 a hostila také zápasy evropského šampionátu 2012, bohužel sloužila fotbalu jen pět let.

Kde všude byl Šachtar od roku 2014 doma. P3K / Google Maps.

Od té doby vystřídal Šachtar pro své domácí zápasy řadu měst na Ukrajině i v zahraničí. Jako "azyl" mu nyní slouží Arena Lviv na západě Ukrajiny. Nastupoval i v Charkově, Užhorodu, dokonce i na Olympijském stadionu v Kyjevě, kde své domácí zápasy hraje největší rival. Klasyčne derby se tak v uvozovkách chvílemi proměňuje v městské derby. Zápasy v rámci evropských pohárů dovezli černooranžoví v minulé sezoně do stánku Wojska Polskiego ve Varšavě, v aktuální sezoně nastupují do domácích utkání v Lize mistrů na Volksparkstadionu v Hamburku.

Přestože musejí hledat útočiště daleko mimo Doněck, neustále si drží neuvěřitelně vysokou výkonnost. Po tom, co byla sezona 2021/22 ukrajinské ligy kvůli válce zrušena, dokázal v roce 2023 Šachtar získat další mistrovský titul. Posledním předválečným šampionem se stalo kyjevské Dynamo. Jakým výsledkem skončí první Klasyčne derby ročníku 2023/24, sledujte na Livesportu. Zápas má na Olympijském stadionu v Kyjevě výkop v pátek v 16 hodin.

Další derby týdne

Středa 1. listopadu a sobota 4. listopadu

Česko – MOL Cup a Fortuna liga

Bohemians – Sparta

Malé pražské derby



V rámci Prahy i celého Česka jsou největšími rivaly Sparta a Slavia. Souboje dalších klubů z hlavního města s některým z velkých pražských "S" nebo vzájemně mezi nimi se označují jako "malá pražská derby". Bohemians a Sparta se utkají v týdnu dokonce dvakrát – nejdřív v poháru, o víkendu i v rámci ligy.

Čtvrtek 2. listopadu

Bělorusko – Vysšaja liga

Dinamo Minsk – BATE Borisov

BY Clasico (Běloruské clásico)



Dinamo Minsk z běloruské metropole vládlo tamnímu fotbalu v dobách SSSR i potom v 90. letech. BATE, klub z Borisova, malého města nedaleko od Minsku, sponzorovaný "Borisovskými automobilovými a traktorovými elektrosoučástkami" (BATE), je nástupnickým hegemonem.

Rumunsko – Cupa Romaniei

Universitatea Kluž – CFR Kluž

Derbiul Clujului (Klužské derby)

Kluž je třetím největším městem Rumunska a hlavním centrem regionu Transylvánie. Sídlí v něm dva tradiční kluby – CFR Kluž a Universitatea Kluž. Poslední jejich derby v lize vyhráli v srpnu fotbalisté CFR po přestřelce 4:3. Nyní se oba rivalové střetnou také v národním poháru.

Rakousko – ÖFB Cup

Grazer AK – Sturm Graz

Grazer Derby (Derby Štýrského Hradce)

V rámci Rakouského poháru dojde k bitvě o Štýrský Hradec. Aktuálně druholigový Grazer AK se s bundesligovým Sturmem střetl v nejvyšší soutěži naposledy v roce 2007. Tím minulým derby však je zápas z roku 2022, kdy se oba týmy také potkaly v poháru. Sturm tehdy vyhrál 1:0.

Sobota 4. listopadu

Německo – Bundesliga

Borussia Dortmund – Bayern Mnichov

Der Klassiker ("Klasika")

Střet Borussie Dortmund s Bayernem Mnichov je největším zápasem německého fotbalu. Bayern získal 33 titulů, Borussia je v historických tabulkách na třetím místě (osm). O jeden triumf víc má na kontě 1. FC Norimberk (naposledy však vyhrál ligu v roce 1968 a aktuálně působí ve druhé Bundeslize).

Brazílie – Série A

América FC – Atlético Mineiro

Clássico das Multidoes (Clasico davů)

Největší derby brazilského města Belo Horizonte je zápas Atlético Mineiro proti Cruzeiru. Dřív však byl větším rivalem Atlétika tým América FC. Tento zápas tradičně přitahoval nejvíc diváků, proto se mu přezdívá Clasico davů (což je častý název i pro další derby jinde v Brazílii).

Neděle 5. listopadu

Česko – Fortuna liga

Karviná – Baník Ostrava

Slezské derby

Slezsko je v rámci Česka jednou ze tří historických zemí (dalšími dvěma jsou Čechy a Morava). Ve fotbale jej reprezentují především tři kluby – Baník Ostrava, Karviná a Opava. Mezi lety 2018 a 2021 byly dokonce všechny součástí nejvyšší české soutěže.

Německo – 2. Bundesliga (2. liga)

Hannover 96 – Eintracht Braunschweig

Niedersachsen Derby (Dolnosaské derby)

Hannover a Braunchweig leží od sebe 70 km ve spolkové zemi Dolní Sasko na severu Německa. Nejlepší kluby z obou měst spolu v poslední době soupeří nejčastěji ve druhé Bundeslize. Výjimkou není ani současná sezona. Braunschweig je aktuálně s pouhými pěti body na posledním místě tabulky.

Bolívie – Division Profesional

Club Blooming – Oriente Petrolero

Clásico cruceno (Derby o Santa Cruz de la Sierra)

Město Santa Cruz de la Sierra je druhé největší v Bolívii. Je domovem pro víc než dva miliony obyvatel a také pro čtyři prvoligové celky: Blooming Club, Oriente Petrolero, Real Santa Cruz a Royal Pari. Nejsilnější z nich jsou Blooming a Oriente, a tak je jejich zápas i největším městským derby.

Pondělí 6. listopadu

Brazílie – Série A

Vasco da Gama – Botafogo

Clássico da Amizade (Přátelské clásico)

Derby neboli clásika bývají v Brazílii často velmi vypjatými zápasy. Výjimkou však je duel Vasco da Gama a Botafoga, dvou klubů z Ria de Janeiro. Byť jde o rivaly, jejich klání a celkově i vzájemné vztahy mezi jejich fanoušky zpravidla nezpůsobují žádné problémy. Jedná se o "Přátelské clásico".

Úterý 7. listopadu

Severní Irsko – Ligový pohár

Ballymena United – Coleraine FC

A26 derby

Derby klubů Ballymena United a Coleraine FC se nazývá podle dálnice A26, která obě města na severu Severního Irska spojuje. Oba celky se v aktuální sezoně utkaly už dvakrát. První derby vyhrál tým Coleraine, druhé Ballymena. Nyní se soupeři střetnou v osmifinále ligového poháru.

Glentoran FC – Linfield FC

Big Two derby (Derby Velké dvojky)

Osmifinále ligového poháru v Severním Irsku přinese i největší derby země. Utká se spolu takzvaná Velká dvojka z Belfastu – Linfield a Glentoran. Oba jsou nejsilnějšími a nejúspěšnějšími severoirskými kluby. Linfield má kontě už 56 mistrovských titulů, Glentoran se stal mistrem 23krát.