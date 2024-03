Dyche zkritizoval Premier League za nekonzistentní tresty a vysvětlil konflikt s Pattersonem

Manažer Evertonu Sean Dyche (52) doufá, že snaha vedení Premier League potrestat liverpoolský klub z dalšího porušení pravidel o ziskovosti a udržitelnosti přijde vniveč. Uvedl to na čtvrteční předzápasové tiskové konferenci. Domnívá se taktéž, že udělovaným trestům chybí konzistence.

Evertonu bylo v této sezoně anglické nejvyšší soutěže odečteno deset bodů, po odvolání mu byl trest snížen na šest bodů. Na obzoru je ovšem hrozba dalšího odpočtu, jelikož Toffees měli finanční pravidla porušit vícekrát.

Slyšení týkající se aktuálního případu proběhlo na začátku tohoto týdne a verdikt se očekává do 8. dubna. "Podělili se s námi o poznatky, které po nich byly požadovány," uvedl Dyche před sobotním ligovým utkáním Evertonu na půdě Bournemouthu.

"Je ale ještě příliš brzy na to, abychom mohli vyvozovat nějaké závěry. Opravdu jen čekáme, stejně jako minule. Jsem si jistý, že všichni doufají, že padne rozhodnutí rychleji, ale musíme počkat a uvidíme," dodal.

Rodák z Ketteringu také zdůraznil, že se jednání mezi klubem a zástupci soutěže přímo nezúčastnil, ale byl ujištěn, že ze strany Toffees byly předány všechny relevantní informace. "Doufáme, že na jejich základě uvidí, že se klub snažil dělat co mohl, aby splnil všechny podmínky. Budeme tedy doufat, že se trestu vyhneme," řekl.

Chybí konzistence

Kromě Evertonu obdržel v aktuálním ročníku bodový odečet také jeho soupeř namočený v sestupových vodách Nottingham Forest. Jemu odebrané čtyři body přinesly na dno tabulky spoustu nejistoty. Celek z Goodison Parku je před svým sokem na 18. příčce aktuálně o ony čtyři body, ve hře je ale odvolání, a tedy možná úprava trestu. Paradoxně by se tak o sestupujícím mohlo rozhodnout až po konci sezony.

Situace na chvostu tabulky. Livesport

Vzhledem k průběhu případu Evertonu a výši jeho trestu nebyl Dyche zdaleka jediným, kdo byl z potrestání Forestu zmatený. "Chybí tu jakákoli konzistence," prohlásil bývalý manažer Burnley a Watfordu, jehož tým doufá, že o víkendu ukončí 11zápasovou sérii bez vítězství.

"Neznám detaily našeho, natož jejich (Forestu) případu. Nevím, na jakém základě se rozhodují. Možná jsou tam jiné důvody a dokážu si představit, že to má větší hloubku. Ale v obecné rovině si pak myslím, že si všichni, nejen my, řekli: 'Jak to? Kde se to rozhodnutí vzalo? Jak to funguje?'" zamýšlel se před novináři Dyche.

Evertonu se nyní nedaří. Livesport

Roztržka s Pattersonem

Později musel také reagovat na dotaz týkající se údajné roztržky mezi ním a obráncem Nathanem Pattersonem na nedávném soustředění v Portugalsku. Během něj měl totiž 22letému Skotovi omylem udělit silnější facku, než zamýšlel, načež mělo dojít k ostré výměně názorů mezi oběma aktéry.

"Tady platí staré oblíbené rčení: 'Nikdy nedovolte, aby pravda stála v cestě dobrému příběhu,'" pronesl Dyche. "Ve skutečnosti na tom nic není. Šlo o vtip. Dal jsem mu pohlavek, jako by to udělal starší bratr mladšímu, a on ten vtip nepochopil. To bylo v podstatě všechno. Nic víc v tom není," doplnil bývalý střední obránce.

"Ale to by se samozřejmě neprodalo. Takže když se to dostane ven, každý k tomu musí přidávat něco svého. Ale je to jednoduché, řekl jsem vám všechno," ujistil Dyche.