Everton uspěl v záchranářské bitvě s Nottinghamem. Aston Villa pádí vstříc Lize mistrů

Everton ve 34. kola Premier League porazil v klíčovém boji o záchranu na vlastní půdě Nottingham 2:0. Opatrný souboj rozhodly dvě dalekonosné střely, když na trefu Idrissy Gueyeho z 29. minuty navázal po změně stran chirurgicky přesným projektilem k pravé tyči Dwight McNeil. Toffees tak odčinili poslední debakl s Chelsea a nedělnímu sokovi odskočili na rozdíl čtyř bodů. Hosté naopak zůstávají jen těsně nad sestupovou propastí. Aston Villa řeší opačné starosti, díky triumfu nad Bournemouthem 3:1 se opět o kousek přiblížila účasti v Lize mistrů.

V úvodu se aktivně prezentoval hostující Neco Williams, jenž několikrát vyzval spoluhráče k zakončení a sám vyzkoušel pozornost Jordana Pickforda prudkou ranou. Poté začal hrozit i Everton, ze série rohových kopů ale nevyprodukoval nebezpečnou střelu. To se změnilo ve 29. minutě, kdy se Goodison Park radoval z prvního gólu.

Úspěšným zakončovatelem se stal Gueye, který se dostal na hranici vápna k odraženému míči a prudkou ranou jej poslal do dolního rohu brány. Nottingham mohl srovnat krok na konci poločasu, prudkou ránu Chrise Wooda ale perfektním zákrokem zastavil Pickford. Forest po změně stran zvýšil aktivitu.

McNeilovy statistiky proti Nottinghamu. Opta by Stats Perform / AFP

Chvíli před odehranou hodinou dostal na levém kraji příliš prostoru Morgan Gibbs-White, balon ovšem na zadní tyč neusměrnil. Dalších šancí nepřibývalo, naopak Evertonu se dařilo držet míč čím dál častěji na útočné polovině. Toho v 76. minutě využil McNeil.

Anglický záložník si připravil na ose hřiště dalekonosný pokus a přesnou ranou o tyč zvýšil náskok týmu z Liverpoolu. V závěru byl opět vidět Williams, který schytal tvrdý úder od McNeila. Ten jej poslal přes reklamní banner způsobem typičtějším spíše pro hokejového obránce, a demonstroval tak převahu Toffees nad neškodným Nottinghamem.

V nastavení ještě vyděsila domácí tribuny srážka protihráčů, po níž opouštěl trávník na nosítkách Portugalec Beto. Everton tedy ovládl i druhé vzájemné střetnutí a udělal důležitý krok k záchraně mezi anglickou elitou.

Jako první zahrozil už v páté minutě po rychlém protiútoku Ollie Watkins, jehož tečovaná rána ale rozvlnila jen horní síť. Po čtvrthodině hry se připomněly také Třešně, prudký pokus Justina Kluiverta pod břevno však jistým zákrokem zneškodnil Emiliano Martínez.

Skóre se proto měnilo až ve 31. minutě, kdy po jasném faulu Mattyho Cashe proměnil penaltu Dominic Solanke. V nastavená první půle se ovšem branky dočkali také Villans. Morgan Rogers pronikl do vápna, rychlou kličkou oklamal svého strážce a skvělou akci zakončil suverénní střelou pod horní tyč.

Tým z Birminghamu dokonal obrat v 57. minutě. Rogers vyslal dopředu Watkinse, který přesným pasem před bránu ještě našel lépe postaveného Moussu Diabyho a ten už jednoduše uklidil míč k pravé tyči.

The Lions ani poté neubrali na aktivitě a v 78. minutě se dočkali třetí trefy. Na té měl opět lví podíl Watkins, jenž obešel gólmana a z ostrého úhlu se pokusil zasunout balon do odkryté sítě. To se mu sice nepovedlo, dílo ale dokonal Leon Bailey.