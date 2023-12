No Rodri, no party. Citizens bez Španěla ztrácí, v lize čekají na výhru už čtyři kola

Nejslavnější klubová soutěž na světě zažívá nevídané. Úřadující šampioni posledních tří ročníků Premier League nevyhráli ani na čtvrtý pokus v řadě. Manchester City padl ve Villa Parku 0:1 a po třech předchozích remízách klesl na čtvrté místo tabulky. Všechny porážky v probíhající sezoně (4) mají přitom společného jmenovatele – absenci klíčového středopolaře Rodriho (27).

Jako by platilo "no Rodri, no party". Zatímco se Španělem v sestavě Citizens neprohráli v předešlých 43 zápasech, při jeho absenci nečekaně ztrácí. Stalo se tak pětkrát z posledních šesti duelů, do nichž bývalý hráč Atlétika Madrid nezasáhl. Manchester bez klíčového dirigenta zvládl pouze duel v Lize mistrů na Etihad s Young Boys Bern, zatímco na domácí scéně nestačil postupně na Brentford, Newcastle (EFL Cup), Wolves, Arsenal a naposledy Aston Villu.

"Rodri je samozřejmě důležitý hráč, ale když tam není, musíme najít způsob, jak vyhrávat i bez něj," uvedl po posledním nezdaru Sky Blues jejich lodivod Pep Guardiola.

Podrobné statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Jeho týmem naposledy zacloumala trefa Leona Baileyho, který ve druhém poločase rozhodl, že všechny tři body zůstaly ve Villa Parku. City po čtvrté ligové ztrátě v řadě klesli už na čtvrté místo, přičemž před sebe pustili i středečního soupeře z Birminghamu. Na vedoucí Arsenal přitom úřadující ligový mistr ztrácí už šest bodů.

Bezprostředně po zápase Guardiola neměl odpověď na otázku, proč jeho soubor v poslední době klopýtá – porážce s Aston Villou předcházely remízy s Chelsea, Liverpoolem a Tottenhamem.

Bailey slaví vstřelení vítězného gólu pro Villu. AFP

Šéf City ale připustil, že musí znepokojivým výkyvům rychle přijít na kloub. "Nejraději bychom byli v čele ligy, ale třikrát jsme remizovali a dnes prohráli," uvedl španěský kouč a vzápětí dodal: "V posledních letech jsme našli způsob, jak vyhrávat zápasy, ale teď jsme se trochu trápili a znovu musíme najít cestu."

Prostovlasý génius, který svými taktickými tahy udává fotbalové trendy, sypal popel na hlavu i sám sobě. "Je mým úkolem najít řešení. Dynamika se mění tím, že vyhráváme zápasy. Když je soupeř lepší, musíte to uznat. Aston Villa hrála lépe. V prvním poločase jsme nedrželi míč, druhý poločas byl mnohem lepší. Měli jsme šance, ale nenašli jsme přihrávku ve správný moment do správného prostoru."

Posledních 10 zápasů Manchesteru City. Livesport

Guardiola na závěr dodal, že se jeho tým musí soustředit na víkendovým zápas v Lutonu: "Musíme se smířit s tím, že Aston Villa byla lepší, a v neděli jet do Lutonu."