Manchesterské derby ovládlo díky Fodenovi City, Bournemouth přiblížil Kompanyho konec

Bournemouth porazil ve 27. kole Premier League na neoblíbeném Turf Moor domácí Burnley 2:0, a přerušil tak nelichotivou sérii sedmi po sobě jdoucích ligových utkání bez výhry. Naopak svěřenci Vincenta Kompanyho zvítězili v této sezoně před vlastními fanoušky jen jednou, a nepodrželi tak svého trenéra, o jehož případném vyhazovu se v posledních týdnech hojně spekulovalo. Manchester United se v městském derby na půdě City dostal do vedení 1:0, ve druhé půli ovšem dvakrát udeřil Phil Foden (23) a výhru svěřenců Pepa Guardioly ještě v závěru pojistil gólem na 3:1 Erling Haaland (23).

Šlágr kola rozehráli lépe hostující United, kteří šli již po osmi minutách do vedení. Dlouhá rozehrávka Andrého Onany doletěla až na nabíhajícího Bruna Fernandese, jenž ji skvěle převzal a následně předložil míč do střelecké pozice pro Marcuse Rashforda. Ten vypálil ze střední vzdálenosti okamžitě z první a nechytatelný projektil se po cestě do sítě ještě otřel o břevno. Tempo hry však udávali především Citizens, z čehož vyplynuly dvě obrovské příležitosti Fodena. Ve 33. minutě pálil z voleje Rodri a hostující tým zachránil od pohromy Onanův tygří skok k pravé tyči.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

V závěru úvodního dějství trestuhodně zahodil stoprocentní šanci Haaland, který volej z malého vápna poslal jen nad břevno odkryté brány. Rudí ďáblové byli prakticky celý poločas pod permanentním tlakem, přesto odcházeli do kabin s jednogólovým náskokem.

Úvod druhého poločasu nabídl stejnou podívanou jako ten první. Pět minut po změně stran se mohl mezi střelce zapsat Jérémy Doku, jeho ztečovaný pokus však Onana vyškrábl. Manchester City se dočkal zaslouženého vyrovnání v 56. minutě, kdy si Foden navedl míč do středu hřiště a prudkou ranou do horní části brány nedal Onanovi žádnou šanci.

Fodenovy statistiky proti Manchesteru United. Opta by Stats Perform

Po gólu anglického reprezentanta pokračovalo vytrvalé obléhání branky Rudí ďáblové, žádné velké příležitosti však dlouho nepřicházely. Až v 80. minutě si právě Foden krásně narazil s Julianem Álvarézem a střelou na zadní tyč překlopil zápas na stranu hráčů v modrých dresech. V závěru utkání ještě zpečetil dominantní výkon domácích třetím gólem Haaland po obrovské chybě v rozehrávce United.

Úvod střetnutí zachytil v lepším herním rozpoložení domácí fotbalisty. Lorenz Assignon našel na úrovni penalty osamoceného Wilsona Odoberta, francouzský teenager ale nezasáhl balon čistě, a výsledkem tak byl pouze slabý pokus do rukavic Neta. Nadějný start z pohledu Clarets pohřbil o chvíli později Justin Kluivert. Ten využil laxního přístupu Daryho O'Sheaho, který se nechal příliš jednoduše obehrát a syn legendy Ajaxu posléze ranou pod břevno propálil Jamese Trafforda.

Na druhé straně se o vyrovnání snažil Jacob Bruun Larsen, nicméně jeho dorážku po průniku Davida Datra Fofany odvrátil učebnicovým obranným zákrokem Adam Smith. Ještě před odchodem do šaten se dánský útočník postavil k exekuci přímého kopu, avšak Neto vytáhl bravurní zákrok na brankové čáře a udržel nadějný výsledek svého týmu.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Krátce před odehranou hodinou táhl rychlý protiútok aktivní Kluivert, jenž křižnou přihrávkou napříč pokutovým územím našel nabíhajícího Dominica Solankeho, kterého ale výborně vychytal vyběhnutý Trafford. O pár sekund později sklepl Antoine Semenyo ze vzduchu balon Marcusovi Tavernierovi. Ten však ze záklonu pálil pouze do boční sítě.

Čtvrthodinu před koncem mohl definitivně rozhodnout Semenyo, jenž si dravě naběhl mezi dva obránce na zpětnou přihrávku Solankeho, nicméně svůj pokus namířil jen těsně vedle vzdálenější tyče. Ghanský reprezentant se v samotném závěru přece jen dočkal. Semenyo se rozběhl vstříc otevřené defenzivě soupeře, navedl si balon na levačku a ranou do šibenice dal svému týmu klid.