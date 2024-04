FPL před 34. kolem: Favority čekají dva zápasy. Na koho ukázat z Liverpoolu a Arsenalu?

Přestože Liverpool a Arsenal patří mezi největší poražené předchozího kola, hráči obou týmů budou tento víkend hojně figurovat v sestavách Fantasy Premier League. Proč? Gunners i The Reds totiž čekají hned dva zápasy.

Nadcházející období bude ve FPL jedním z nejbláznivějších v aktuální sezoně. Některé týmy hrají o víkendu a poté v týdnu dva zápasy a po jejich hráčích bude toužit většina manažerů. Jsou však i celky, které čeká klasicky jedno utkání a dokonce i týmy, které nemají na programu žádný zápas. Docela zmatek, který je třeba vyřešit.

To vše kvůli zápasům FA Cupu, jenž se koná tento víkend ve Wembley, a také kvůli dohrávkám uprostřed týdne. Proto se v sobotu a v neděli odehraje "normální" kolo zápasů pouze v sedmi případech, což znamená, že v akci bude 14 týmů. Od úterý do čtvrtka je pak na programu dalších šest utkání Premier League a body z nich se budou započítávat do FPL. A vše vyšlo tak, že třeba takový Tottenham čeká volno...

Nákupy z Arsenalu a Liverpoolu

Řada týmů odehraje v tomto kole dva zápasy, přičemž do popředí vystupují hráči Arsenalu a Liverpoolu. Přestože oba týmy prožívají velmi špatnou sérii, neboť o víkendu prohrály své ligové zápasy a pustily Manchester City na první místo v tabulce, a poté vypadly z Evropy, stále mají ve FPL svou hodnotu. Svěřenci trenéra Mikela Artety nastoupí proti Wolves a Chelsea, zatímco tým Jürgena Kloppa proti Fulhamu a Evertonu. Takovou příležitost si manažeři samozřejmě nemohou nechat ujít.

Vlastně každý sebevědomý hráč, který bojuje o co nejlepší výsledek, by měl mít v kádru tři hráče z každého z těchto dvou týmů. Otázkou je, pro koho se rozhodnout. Zdá se, že povinností jsou Mohamed Salah (13,5) a Bukayo Saka (9,0). Oba jsou lídry ofenzivních řad a jsou rovněž produktivní. Samozřejmě lze mít výhrady k formě obou v posledních zápasech, ale jejich absence v sestavě v této části sezony může hodně bolet.

Dalším "must-have" se zdají být obránci obou týmů. Pokud vybíráme po třech hráčích z Arsenalu a Liverpoolu, měli bychom mít v obraně alespoň jednoho z každého týmu, abychom nasbírali body za případná čistá konta. V londýnském týmu je to poměrně jednoduché, protože Gabriel (5,4), William Saliba (5,9) a Ben White (6,0) mají místo v sestavě jisté a měli by hrát v obou zápasech, stačí si vybrat jednoho z nich. V týmu The Reds je jistý pouze Virgil Van Dijk (6,6), i když mnozí patrně vyberou Trenta Alexandera-Arnolda (8,4), jehož start však není v žádném případě zaručený.

Koho zvolit kapitánem?

Při pohledu na produktivitu by nejlepší volbou byli střelci Cole Palmer (6,2) a Erling Haaland (14,3). Háček je v tom, že týmy obou hráčů mají na programu poměrně náročné venkovní zápasy. Výkony norského forvarda v posledních týdnech navíc nechávají hodně prostoru k zamyšlení. Pro koho se tedy rozhodnout?

Nebude v tom moc filozofie. Je třeba vsadit na Salaha, Saku nebo někoho jiného z Arsenalu či Liverpoolu. Konec sezony je časem pro odvážná rozhodnutí. Jedním z nápadů, který tomu může pomoci, je dělat mírně riskantní rozhodnutí, která vás odliší od ostatních. Pokud tedy cítíte, že zazáří například Darwin Núňez (7,7), pak můžete uvažovat o tom, že dáte pásku na paži právě jemu.

Koho si koupit?

Luis Díaz (7,8) – Kolumbijec je druhý nejnebezpečnější článek Kloppova výběru. Jeho výhodou je, že si na hřišti nepřekáží se Salahem, protože hraje na opačné straně hřiště. V posledních čtyřech zápasech Premier League vstřelil dva góly a na jeden přihrál. Ve čtvrtečním utkání proti Atalantě navíc poměrně rychle opustil hřiště, což by snad nemělo poznamenat jeho výkony v lize.

Alisson (5,7) – Brazilec je opět zdravý a místo mezi třemi tyčemi je jeho. Jistotou je samozřejmě i Van Dijk, ale o nikom jiném z defenzivní řady The Reds se nedá říct, že by v následujících dvou zápasech určitě nastoupil. Alisson vám tuto jistotu dává a navíc dostane za čisté konto stejně bodů jako obránci.

Martin Ödegaard (8,6) – Nor je dirigentem celé ofenzivy Gunners. Pokud se chce Arsenal v závěru sezony vrátit na vítěznou vlnu a bojovat o titul, potřebuje Ödegaarda v nejlepší formě. A to se samozřejmě promítne do jeho produktivity. Stejně jako je Díaz druhou možností v Liverpoolu, kapitán Arsenalu je druhým nejlepším hráčem hned po Sakovi.

Radim Horák (jeden z nejlepších Čechů hrajících ve Fantasy Premier League)

Virgil van Dijk (6,6) – Přestože krajní obránci Robertson a Alexander-Arnold mají jistě větší bodový potenciál, doporučuji a sázím na jistotu dvou startů u nizozemského stopera. Svěřence Jürgena Kloppa čekají venkovní utkání na Fulhamu a Evertonu, po vypadnutí z Evropské ligy nyní musí veškerou snahu upřít na ligu a čekat na zaváhání soupeřů. Van Dijk je hrozbou především ze standardních situací, věřím, že by se v tomto dvojutkání mohl prosadit, Liverpool má navíc společně s Arsenalem největší šance na udržení alespoň jednoho čistého konta.

Eberechi Eze (6,1) – Nejpřijatelnější kombinace soupeřů čeká v tomto dvojkole svěřence Olivera Glasnera. Ti se utkají v Selhurst Parku s West Hamem a Newcastlem a pokusí se potvrdit nečekané tři body z Liverpoolu. Eagles potvrzují, že v sestavě s uzdravenými Ezem a Olisem předvádí o úroveň lepší výkony, v tomto případě sázím na větší minutáž právě u Eberechi Ezeho, který je navíc primárním exekutorem penalt. Společně se Salahem zároveň jedna z nejlepších variant pro kapitánskou pásku v GW34.

Ben Brereton Diaz (5,0) – Rozdílová volba pro tento gameweek, především pro FPL manažery využívající free hit. Vybírat hráče posledního Sheffieldu United se zdá být odvážným tahem, Brereton Díaz má však podíl na 42% branek, pakliže je na hřišti a považuji ho za patrně nejlepšího hráče Blades. Ty čeká domácí utkání s předposledním Burnley a výlet na Old Trafford. Jde o dvě mužstva, která patří do nejhorší pětice celků, co se týká inkasovaných střel na branku. Věřím, že se chilský reprezentant gólově prosadí v pomůže Sheffieldu dotáhnout se na místa před sebou.