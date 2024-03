FPL před 30. kolem: Sezona vstupuje do nejdůležitější fáze. Jak naložit s žetony?

Jaká panuje nálada před nejdůležitější částí sezony? Do doby, než bude korunován vládce Premier League, už nebude žádné rozptýlení, a to včetně mezinárodních přestávek. Nyní musíte plánovat své další kroky opravdu pečlivě.

Závěrečná část ročníku je pro kluby Premier League tou nejdůležitější, to samé však platí i o hráčích Fantasy Premier League. Své tahy, včetně využití divoké karty nebo dalších dostupných žetonů, musíte pečlivě promyslet. Cílem každého hráče by nyní mělo být dosáhnout co nejlepších výsledků a probojovat se do čela tabulky, aby mohl sezonu zakončit co nejvýše a chlubit se s ní po celé prázdniny svým poraženým spoluhráčům.

Plány do konce sezony

Málokterý seriózní hráč se soustředí pouze na zápasy tohoto víkendu. Po nedávné mezinárodní přestávce se nám rýsuje jasnější obrázek o tom, co nás v této ligové sezoně čeká. Víme, kdo je zraněný a kdo bude hrát, a také to, které týmy mají na programu více ligových zápasů. Navíc musíme brát v úvahu využití žetonů a hráče s double gameweekem, které jsou vrcholem každého konce ročníku.

Samozřejmě se může stát, že jste vyčerpali všechny žetony a nemáte k dispozici ani divokou kartu. V takovém případě se nemusíte tolik soustředit na složitou taktiku a stačí, když se svou sestavou zvládnete konec sezony. Co když ale máte více možností?

V první řadě je třeba vzít v úvahu 34. kolo, které se odehraje během semifinále FA Cupu. Z tohoto důvodu byly odloženy pohárové zápasy Manchesteru United, Chelsea a Manchesteru City v lize, které se odehrají ve Wembley. To však neznamená, že tyto týmy v 34. kole neodehrají žádné utkání, protože budou dohánět další zápasy uprostřed týdne. A to znamená, že sedm týmů pak bude mít dvojitý herní týden – Arsenal, Liverpool, Bournemouth, Crystal Palace, Wolves, Everton a Sheffield United.

Vyplatí se tedy dávat pozor na hráče těchto týmů, protože už za tři týdny budou velmi žádaným zbožím. Další velký dvojitý herní týden nás čeká ve 37. kole, ačkoli Tottenham a Chelsea by mohly odehrát po dvou zápasech už ve 35. nebo 36. kole.

Co je nejlepší naplánovat?

Pokud nemáte k dispozici žádné další možnosti, prostě se snažte sestavit tým, ve kterém bude co nejvíce hráčů z výše uvedených týmů.

Pokud máte k dispozici "Free Hit", nemusíte se připravovat speciálně na toto kolo a zaměřte se se svým týmem spíše na 37. kolo. Ve 34. kole můžete využít "Free Hit" a přivést, koho chcete.

Pokud je však ve hře ještě "Wild Card", vyplatí se také zvážit a vybrat sestavu, která se v závěrečné fázi sezony nejvíce vyplatí.

Koho zvolit za kapitána?

Na chvíli se však pozastavme u tohoto kola, kde se samozřejmě také hraje o body. Od hráčů Manchesteru City a Arsenalu jich však příliš mnoho nečekejme. Oba týmy hrají v tomto kole proti sobě, a to znamená, že oba čeká o víkendu jeden z nejtěžších zápasů sezony. Zaměřme se tedy na další kandidáty na pásku.

Prvním z nich je Mohamed Salah (13,1). Egypťan během mezinárodní přestávky nezasáhl do žádného zápasu, přesto si už před pauzou vyléčil zranění. Liverpool se bude snažit vrátit na vítěznou vlnu zápasem s Brightonem, přičemž v přímém souboji využije bodové ztráty jednoho ze svých soupeřů. Velmi bezpečná volba.

Výběr Heung-Min Sona (10,1) jako kapitána je také logickým tahem. Tottenham se doma utká s Lutonem a Korejec by měl pro tento zápas nastoupit na pozici devítky, přičemž start Richarlisona je kvůli zranění nejistý. To dává mnohem větší šanci na body pro Sona, který bude čelit jedné z nejhorších obran v lize.

Další možností je Cole Palmer (5,8), jehož Chelsea nastoupí proti Burnley. The Blues mají pravděpodobně menší šanci na to, že tento víkend získají výhru než Liverpool a Tottenham, a proto se jeho kandidatura ocitla až na třetím místě, nicméně má stejně dobrou šanci bodovat jako výše uvedení hráči.

Kdo by si pomyslel, že Erling Haaland (14,3) bude fit a připraven hrát a jeho jméno nebude zmíněno v souvislosti s kapitánským výběrem?

Koho koupit?

Luis Díaz (7,5) - Prioritou mezi hráči Liverpoolu je v tuto chvíli samozřejmě Salah, ale přesto jsem pro vás vybral o něco levnější variantu ze záložní řady Reds. Kolumbijec teprve nyní přerušil sérii pěti zápasů v řadě, v nichž přinesl body, a tým Jürgena Kloppa má v následujících čtyřech kolech velmi příjemný program, který vyvrcholí double gameweekem ve 34. týdnu.

Dominic Solanke (7,2) - Útočník Bournemouthu byl smutným hrdinou posledního double gameweeku, ve kterém zklamal mnoho hráčů, kteří ho zvolili za svého "Triple Captaina", protože v zápase proti Sheffieldu United nevyužil penaltu. To by nás však nemělo přimět k tomu, abychom se ho zbavili ze sestavy. Právě naopak! Pokud ho někdo nemá ve svém týmu, vyplatí se ho pořídit. Cherries jsou jedním z týmů, které mají v nadcházejících kolech nejlepší program, a pak, stejně jako Liverpool, hrají dva zápasy ve 34. kole.

Rodrigo Muniz (4,6) - Útočník Fulhamu zřejmě nikdy nebude lídrem našeho týmu, ale stojí za pozornost a za to, aby byl vzat do týmu, pokud se alespoň někdo rozhodne využít "Wild Card". Brazilec je v této sezoně skutečně zjevením a v posledním zápase proti velmi silnému Tottenhamu vstřelil dvě branky. Do návratu do Premier League vstupuje s rozmachem a Fulham v závěru ročníku hraje poměrně snadné zápasy. Vyplatí se vyzbrojit se Munizem, kterého vlastní méně než šest procent hráčů.

Radim Horák (jeden z nejlepších Čechů hrajících FPL)

Mohamed Salah (13,1) – Během reprezentační pauzy byl oznámen upravený rozpis zápasů pro následující týdny a Liverpool odehraje dvojzápas v rámci GW34. Jelikož v mezičase čeká svěřence Jürgena Kloppa trojice domácích zápasů (Brighton, Sheffield United a Crystal Palace), je na čase udělat v týmu místo pro Mohameda Salaha. Ten by měl být již zdravotně fit a proti Brightonu je volbou číslo 1 i na kapitánskou pásku. Egypťana navíc před tímto kolem ještě nevlastní tolik hráčů, jako se dá očekávat během dalších týdnů, což znamená šanci na rozdílové body.

Djordje Petrovič (4,5) – Gólmanská volba především pro manažery využívající "Wildcard". Chelsea čeká ve zbytku sezony odehrát 11 utkání, tedy nejvíc ze všech týmů, v posledních čtyřech kolech sehrají dva double gameweeky. Do poslední fáze sezony vstupují Blues domácím zápasem s Burnley, což je ideální soupeř na rozjezd, navíc bez útočníka Fofany, hostujícího právě z Londýna. Přestože defenziva Chelsea není v tomto ročníku spolehlivá, Petrovič si poměrně pravidelně připisuje body i za své zákroky, jeho konkurent Robert Sánchez se navíc v minulých dnech zranil, pozici mezi třemi tyčemi by tak měl mít jistou.

Alexander Isak (7,5) – Trochu překvapivě celých 180 minut si při plnění reprezentačních povinností připsal ve dvou přátelských zápasech Švéd Alexander Isak. To jistě úplně nepotěšilo Eddieho Howea, pro kterého je Isak při zranění Wilsona jediným typickým hrotovým útočníkem v kádru, své poslední zranění navíc doléčil teprve před měsícem. Magpies čekají dvě domácí utkání proti West Hamu a Evertonu, v květnu navíc dohrávka na Old Trafford v rámci double gameweeku. Vydrží-li švédskému útočníkovi zdraví, bude dobrou volbou do sestavy pro zbytek sezony.