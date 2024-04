FPL před 33. kolem: Plánování před double gameweekem a dilema mezi Haalandem a Salahem

Klid před bouří či velké zbrojení na nadcházející double Gameweek 34. Tak nějak by se ve stručnosti dal popsat aktuální stav, v němž se nachází drtivá většina hráčů Fantasy Premier League. Patříte do skupiny těch manažerů, kteří si pošetřili cenný žeton Free Hit, nebo lepíte sestavu do poslední chvíle a snažíte se s rozumem využít volné přestupy?

Zdá se, že půjde o další poněkud přímočaré kolo, než nastane chaos v podobě double gameweeků, přičemž ten velký ve 34. týdnu je už za rohem. Nyní se jedná o klíčový okamžik, který může manažerům rozhodnout nebo zničit celou sezonu, takže se pojďme podívat, na co si dát pozor před sobotní uzávěrkou.

Plánování před double gameweekem

Během tohoto týdne jsme obdrželi další informace týkající se zbývajícího programu a toho, na které týmy bychom se měli v závěrečné fázi ročníku zaměřit.

Manažeři, kteří ještě nepoužili žeton Free Hit, ho pravděpodobně využijí ve 34. hracím týdnu. Ti, kteří jej nemají, budou pokračovat v budování směrem k maximalizaci hráčů s dvěma starty prostřednictvím volných přestupů.

V úvahu připadá také 35. herní týden, což je menší double gameweek obsahující pouze Chelsea a Tottenham. Ušetřit si tento týden přestup, abyste měli dva volné pro gameweek 34, se zdá být chytrým krokem, ale záleží na tom, jakou strategii budete v příštích kolech uplatňovat.

Ti, kteří mají v kapse ještě Free Hit, budou o něco klidnější, protože nebudou muset plánovat přesuny v příštím týdnu vzhledem k tomu, že ve 34. týdnu mohou postavit jakýkoli tým.

Horkým zbožím budou pravděpodobně hráči Liverpoolu, kde je hlavním lákadlem Mohamed Salah (13,4 milionu liber) a oblíbení Virgil van Dijk (6,6 milionu liber), Luis Díaz (7,7 milionu liber) a Darwin Núňez (7,7 milionu liber), kteří mají v 34. kole dva slušně vypadající zápasy.

Kdo bude kapitánem?

Stejně jako v minulém kole je i ve 33. hracím týdnu k dispozici velké množství kapitánských možností, přičemž jednou z nejlákavějších je rozhodně Erling Haaland (14,3 milionu liber), který na Etihad Stadium přivítá Luton, kterému nedávno v rámci FA Cupu nasázel pět gólů.

O tom, zda Haaland nastoupí, panují jisté pochybnosti, ale určitě nechcete riskovat jeho absenci ve vaší sestavě.

Rozdílovým hráčem by mohl být i Mohamed Salah (13,4 milionu liber), kterého čeká domácí zápas s Crystal Palace poté, co ve čtvrtek odehrál pouze 45 minut proti Atalantě. Egypťan má navíc proti Palace skvělou bilanci – osm gólů a pět asistencí v devíti zápasech.

Další alternativou na post kapitána by mohl být Cole Palmer (6,1 milionu liber), který je ve skvělé formě a v posledních třech zápasech nasbíral neuvěřitelných 40 bodů, přičemž jeho Chelsea doma přivítá Everton.

Koho koupit?

Darwin Núňez (7,7 milionu liber) – Uruguayec je skvělou volbou s domácím zápasem proti Crystal Palace, před sebou má navíc 34. týden s double gameweekem proti Fulhamu a Evertonu. Není příliš mnoho útočníků, kteří mají tento týden dobrý zápas a poté double gameweek, takže Núňez má solidní potenciál na to získat mnoho bodů.

Kai Havertz (7,3 milionu liber) – Pokud už nejste na trojnásobném Arsenalu, Havertz vypadá jako slušný přestup, který se dostal do formy v ideální čas a navíc je rozdílový. Německý internacionál si v posledních sedmi zápasech připsal pět gólů a pět asistencí za 69 bodů a doma hraje s Villou, poté se zdvojnásobí proti Wolves a Chelsea.

Radim Horák (jeden z nejlepších Čechů hrajících FPL)

Bryan Mbeumo (6,7) – Odhlédneme-li od dlouhodobého plánování a výhod dvojzápasů, krásný los čeká do konce sezony Brentford. Ten navíc zahájí domácím utkáním proti poslednímu Sheffieldu United. První zápas v základní sestavě po dlouhé zdravotní pauze ozdobil gólem Mbeumo. Tato kometa z úvodu letošního ročníku je již v plné kondici a věřím, že by mohl být pro FPL manažery rozdílovým hráčem, v sestavě ho drží 6 procent z nich, z velké části pak v "mrtvých" týmech, které zůstávají bez provádění transferů z podzimu loňského roku.

Kai Havertz (7,3) – Málokdo očekával, k jakým výkonům se rozehraje letní posila Arsenalu Kai Havertz. Ten si v posledních 7 kolech připsal hned čtyřikrát dvojciferný počet bodů, naposledy v minulém kole na hřišti Brightonu. Kanonýři přivítají na Emirates Stadium Aston Villu, která bude postrádat kvůli karetnímu trestu Douglase Luize. To je v kombinaci s dlouhodobě zraněným Kamarou citelné oslabení ve středu hřiště, z čehož by mohl těžit právě německý reprezentant. Ten je i přes své výkony stále poměrně přehlíženým artiklem, především ve stínu Bukaya Saky, v týmu ho má pouze 5 procent manažerů.

Alejandro Garnacho (4,9) – Žádaným zbožím bude v posledních týdnech sezony křídelník Manchesteru United Alejandro Garnacho. Ten se usadil v základní sestavě Rudých ďáblů a v ceně necelých 5 milionů představuje výborný nákup. Především pro manažery, kteří se postupně připravují na závěr ročníku, kdy čeká United dvojzápas v gameweeku 37, případně využijí free hit ve 34. kole, bude Garnacho jednou z prvních voleb. Výlet do Bournemouthu neslibuje jednoduchý zápas, nicméně následné dva domácí zápas s Sheffieldem United a Burnley představují pro svěřence Erika ten Haga povinnost zvítězit.