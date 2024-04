Keaneova kritika? Nesouhlasím s ním. Haaland je nejlepší útočník na světě, řekl Guardiola

Španělský trenér Pep Guardiola (53) prohlásil, že Erling Haaland (23) by měl být respektován jako "nejlepší útočník na světě" poté, co hvězdu Manchesteru City nepříjemně zkritizoval Roy Keane (52).

Bývalý kapitán Manchesteru United Roy Keane v rozhovoru pro Sky Sports řekl, že Haalandova hra byla celkově špatná a že působil jako hráč čtvrté ligy (League Two). Norský útočník se dostal pod palbu kritiky za nevýrazný výkon v nedělním utkání City proti Arsenalu, které skončilo bezbrankovou remízou.

Haaland je přitom s 18 góly nejlepším střelcem Premier League, čímž navazuje na počin z minulého ročníku, kdy získal Zlatou kopačku poté, co v lize dokázal nasázet 36 přesných zásahů.

Erling Haaland z Manchesteru City v objetí s Gabrielem z Arsenalu. AFP

Ve všech soutěžích se Haaland trefil 52krát a výrazně se tak podepsal pod úspěchy Manchesteru City, jenž loni vyhrál Premier League, Ligu mistrů a FA Cup. Keane poté nicméně přiznal, že 23letý Nor nemá před brankou konkurenci. Na Guardiolu však Keanovy poznámky neudělaly dojem a trval na tom, že jakoukoli vinu za bezbrankový výkon proti Arsenalu by měl nést celý tým.

"Nesouhlasím s ním, rozhodně ne. Je to nejlepší útočník na světě a pomohl nám vyhrát to, co jsme vyhráli v minulé sezoně. Erling je výjimečný," poznamenal Guardiola v úterý před novináři.

Guardiola bránil Haalanda. Opta by Stats Perform

"Důvodem, proč si nevytváříme šance, není Erling. Standardy, které Erling má, jsou neuvěřitelné a každý od něj očekává obrovské věci. Jsou zápasy, ve kterých by mohl být lepší, ale během zápasu s Arsenalem jsem věděl, že důvodem, proč si nevytváříme šance, není Erling," postavil se za svého svěřence bývalý kouč Barcelony či Bayernu Mnichov.

"Potřebovali jsme více lidí v šestnáctce. Kdybychom je měli, Erling by měl více prostoru. To se někdy stává. Pokud chcete dávat góly, přiveďte k soupeřovu brankáři více hráčů, je to tak jednoduché," nechal se slyšet Guardiola.

Neúspěch City proti Arsenalu snížil jejich šance získat čtvrtý anglický titul v řadě. Před středeční návštěvou Aston Villy na Etihad Stadium tak ztrácejí na vedoucí Liverpool tři body.

Tabulka Premier League (3.4.) Opta by Stats Perform

Pokud chtějí City prodloužit mistrovskou nadvládu, bude Guardiola potřebovat Haalanda v jeho nejlepší formě. Španěl na druhou stranu souhlasí s tím, že kritika je součástí práce profesionálního hráče. "Pokud ji jako fotbalista nepřijmete, musíte dělat jinou práci," uznal Guardiola.

"Když jste veřejná osoba, musíte ji přijmout. Proto když vyjednáváte o smlouvě, musíte si říct o hodně peněz, abyste tyto momenty přijali. Překvapuje mě, že kritika přichází od bývalých hráčů. U novinářů to chápu, protože nikdy nebyli na hřišti, ale u bývalých hráčů je to vždycky překvapení," uzavřel Guardiola.